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18.07.2019 12:01
Рубрика: Легковые авто

Владельцам Lada Granta придется заменить "гранату"

Текст: Евгений Костин

АвтоВАЗ разослал дилерам Lada предписание о замене на моделях семейства Granta привода переднего колеса (ШРУСа). Дефект возможен на 93 автомобилях.

Сканированную страницу предписания опубликовал сайт лада.онлайн.

"В целях безусловной защиты потребителей от возможного несоответствия наружного шарнира привода переднего колеса на автомобилях Lada Granta предписываю: при наличии автомобиля из списка на территории дилерского центра (непроданные, заезд на ТО и ТР) на нём необходимо заменить привод переднего колеса".

Владельцы дефектных автомобилей, согласно документу, должны быть оповещены о необходимости посетить сервисный центр до 15 августа 2019 года. Информация об отзывной кампании пока не была опубликована на сайте Росстандарта.

Фото: Анар Мовсумов / РИА Новости
АвтоВАЗ не будет выпускать Lada три недели

Напомним, семейство Lada Granta представлено седаном, лифтбеком, хэтчбеком, универсалом и его кросс-версией. Цены начинаются от 439 900 рублей. Моторная гамма состоит из бензиновых двигателей мощностью 87, 98 и 106 л.с., варианты трансмиссий: "механика", АМТ и автоматическая КП Jatco.

Ранее для проведения диагностики и сервисных работ дилеры приглашали владельцев Lada Largus, Xray и Vesta, которые подвела французская коробка передач.

Отметим, что проведение сервисных кампаний - нормальная практика для мирового автопрома, показывающая заботу производителя о безопасности и комфорте клиентов. Учитывая, что Lada самый массовый бренд на нашем рынке и количество автомобилей, которое участвует в отзывных кампаниях, можно говорить о значительно выросшем уровне качества комплектующих и производства.

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#Lada