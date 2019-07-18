Врачи нашли ошибку в старческих фото FaceApp

Специалисты дали оценку вирусному флешмобу в соцсетях с точки зрения достоверности "старения". Приложение FaceApp довольно точно меняет лица мужчин, а вот с женщинами все получается не так достоверно, заявила агентству "Москва" пластический хирург, кандидат медицинских наук Аделина Алтыева.

Если мужчины стареют примерно одинаково, то у женщин типы этого естественного процесса разные. По оценкам Алтыевой, FaceApp учитывает только мелкоморщинистый тип, когда овал лица на меняется. Но есть у женщин еще и гравитационный тип - внешность может изменить второй подбородок, а морщин при этом сильно не прибавляется. К тому же программа не учитывает лишний вес, который может появиться с годами.

Не менее важно и то, что женщины стремятся ухаживать за собой. Средства для кожи, сеансы косметолога значительно изменяют модели и скорость старения.