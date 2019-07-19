Американские конгрессмены подготовили новые санкции против РФ

В конгресс США внесли проект о новых санкциях против России за якобы "незаконное задержание" украинских моряков, нарушивших российскую границу. Американские законодатели предлагают запретить въезд и заморозить активы 24 старшим офицерам службы госбезопасности и их окружению.

Законопроект теперь должен поступить на рассмотрение Палаты представителей, передает ТАСС. В случае его одобрения санкции будут действовать до момента освобождения украинских моряков и трех кораблей.

Между тем в Кремле ранее заявили, что переговоры по обмену нарушивших российскую границу украинских моряков не ведутся. Шестерым из них продлен срок содержания в СИЗО "Лефортово" до 24 октября.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в районе Керченского пролива украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь". Их экипажам - 22 военным морякам, а также двум прикомандированным сотрудникам Службы безопасности Украины, были предъявлены обвинения в незаконном пересечении границы.