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19.07.2019 18:03
Рубрика: Легковые авто

Hyundai подготовил для Solaris новый мотор

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Hyundai. Фото: Пресс-служба Hyundai.
Фото: Пресс-служба Hyundai.

Компания Hyundai анонсировала появление на двух моделях Accent/Solaris и Elantra для североамериканского рынка новой бесступенчатой трансмиссии, которая в случае с "бюджетником" повлекла и пересмотр моторной гаммы.

Американский Solaris получил бензиновый двигатель Smartstream G1.6 с комбинированным впрыском топлива. Мощность составляет 122 л.с., крутящий момент равен 153 Нм. Это чуть меньше, чем у прежнего 1.6 GDI - 132 и 161 Нм соответственно. Но это всё такие мелочи, если учитывать, что новый силовой агрегат позволил сделать модель заметно экономичнее: среднее значение по потреблению топлива (цикл EPA) снизилось почти на литр - с 7.4 до 6.5 литра.

Фото: www.facebook.com/Kurdistanautomotive
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Напомним, что китайский Hyundai Solaris готовится к кардинальному рестайлингу.

Последняя модернизация Solaris в России случилась в 2017 году. Модель представлена исключительно в кузове типа седан. В моторную гамму входят 123-сильный двигатель объёмом 1.4 литра и 100-сильная "турбочетвёрка". Доступные коробки передач - "механика" и "автомат".

Что касается Hyundai Elantra, то её линейка двигателей осталась без изменений, но 149-сильный "атмосферник" Nu лишился комплектаций с механической коробкой передач и доступен только с новым вариатором.

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#Hyundai