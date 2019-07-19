МИД указал на бесполезность новых антироссийских санкций США

Атмосфера отношений между Россией и США продолжает усугубляться из-за очередных предлагаемых антироссийских санкций. Об этом говорится в комментарии МИД России, опубликованном в связи с внесением в конгресс проекта новых ограничений против РФ из-за инцидента в Керченском проливе.

На рассмотрении конгрессменов набралось уже почти два десятка аналогичных законопроектов, напомнили в ведомстве. Кроме того, американская администрация ввела санкции под предлогом инцидента в Черном море еще 15 марта. "Пользы от них (от санкций - прим. "РГ"), разумеется, никакой нет, как и от всех остальных попыток Вашингтона оказать давление на Россию", - указывают дипломаты.

В МИД назвали подобное законотворчество возможностью саморекламы и выразили сожаление, что американские политики усугубляют двусторонние отношения, от которых зависит мировая стабильность.

Напомним, новый законопроект, внесенный на рассмотрение в конгресс 19 июля, предполагает запрет на въезд и заморозку активов 24 старших офицеров российской службы госбезопасности и их окружения. Предлогом послужило задержание украинских моряков, нарушивших госграницу с РФ 25 ноября 2018 года.