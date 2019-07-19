В Дании найдена 1000-летняя могила славянской валькирии

Польский археолог Лешек Гардела идентифицировал останки женщины, найденные много лет назад на кладбище викингов на датском острове Лангеланд. В могиле была погребена женщина-воин из одного из славянских племен.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Доктор Лешек Гардела сумел идентифицировать останки, в первую очередь, по типичному славянскому топору, обнаруженному в могиле. Удивительно, как исследователи раньше этого не замечали.

Захоронение было найдено много лет назад. Ученые установили, что в нем была погребена женщина. Однако до сих пор исследователи отказывались поддержать гипотезу, что покойная была воином, хотя могила и расположена на кладбище викингов.

До последнего времени считалось, что женщины-воины у викингов существовали лишь в легендах. Их называли валькириями. Однако в последние годы археологи все чаще находят захоронения женщин, погребенных вместе с оружием.

"При работе в архивах я наткнулся на материалы о могиле женщины, похороненной с оружием на средневековом кладбище на датском острове Лангеланд, - рассказал доктор Гардела. - До сих пор никто не обращал внимания на то, что найденный в этой могиле топор был изготовлен, вероятно, на территории современной Польши".

По его словам, форма захоронения ("камерная" могила с дополнительным гробом") и обнаруженное оружие позволяют предположить, что погибшая женщина могла быть родом с территории современной Польши, то есть она могла быть славянкой.

Известно, что найденному захоронению чуть более тысячи лет, о чем свидетельствует найденная в нем арабская монета X века. Ученый подчеркивает, что это была единственная могила на кладбище, в которой находилось оружие.

"Присутствие славянских воинов в Дании было более значительным, чем считалось ранее, - говорит доктор Гардела. - Поэтому наличие могилы предположительно славянской женщины на датском кладбище не удивительно".