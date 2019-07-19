Обновлённый Mitsubishi Pajero Sport рассекретили на фото

До премьеры обновлённого Mitsubishi Pajero Sport осталось совсем немного времени - новинку презентуют в Таиланде 25 июля. Однако, чтобы увидеть рестайлинговый внедорожник, совершенно необязательно ждать почти неделю: в группе New Pajero Sport Club Thailand были опубликованы фото автомобиля без всякого камуфляжа.

Передняя часть обновлённого Pajero Sport выполнена в стилистике Mitsubishi L200, но не копирует решения, реализованные на пикапе: у внедорожника другая головная оптика, противотуманные фары, решётка. "Корма" автомобиля практически не изменилась: появился спойлер, была пересмотрена внутренняя структура фонарей.

Изменений в интерьере тоже крайне мало: обновлённая мультимедийка с увеличенным экраном, чуть переоформленный блок управления климат-системой.

В линейке моторов, скорее всего, никаких изменений не произойдёт: под капотом Pajero Sport "2020 будут по-прежнему устанавливаться 209-сильная "шестёрка" объёмом 3.0 литра и рядная турбодизельная "четвёрка" мощностью 181 л.с.

В России цена на дореформенный Mitsubishi Pajero Sport начинается от 2 439 000 рублей. Версии с дизельным мотором можно купить как с 6-ступенчатой МКП, так и с 8-скоростным "автоматом", для внедорожника с бензиновым двигателем предлагается только АКП. Привод - полный.