Порошенко не пропустили в зал заседания Европарламента

Бывшему президенту Украины Петру Порошенко не разрешили пройти в зал заседания Европарламента. Отказ был мотивирован тем, что экс-главы государства нет в списке гостей, приглашенных в этот день.

В итоге, как сообщает strana.ua, Порошенко пришлось сидеть на галерке.

Между тем в этот день Порошенко должен был явиться в Государственное бюро расследований Украины, где с ним должен был пройти допрос по делу об отмывании 300 миллионов долларов преступных доходов. Однако бывший украинский лидер проинформировал в Twitter, что будет занят в Страсбурге на встрече с новоизбранными членами Европарламента и другими политическими лидерами. На допрос его вызовут позже.

Напомним, государственное бюро расследований зарегистрировало уголовное дело и начало расследование "по факту легализации Порошенко преступных доходов при офшорных манипуляциях по сделке продажи завода "Кузни на Рыбальском" - судостроительного предприятия в Киеве, которым владел Порошенко.