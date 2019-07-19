Очевидец рассказал о давке на борту задымившегося Boeing

Пассажир Boeing 737 авиакомпании Nordwind, на борту которого произошло задымление, рассказал о том, что происходило сразу после эвакуации пассажиров.

Напомним, авиапроисшествие случилось в международном аэропорту "Шереметьево". Воздушное судно, выполнявшее рейс N4477 из Москвы в Ереван, было остановлено при взлете. На борту находились 173 пассажира, все они были эвакуированы по надувным трапам.

"Самое ужасное - это давка", - рассказал пассажир самолета, молодой человек по имени Вячеслав. По сведениям очевидца, на которого ссылается KP.Ru, пассажиры находились в шоковом состоянии, но после эвакуации немного успокоились. На снятом им видео видно, как всех эвакуированных везут в автобусе на территорию аэропорта. Там люди немного расслабились: кто-то смеялся, кто-то плакал.

Как добавил другой очевидец произошедшего, пенсионер, который во время происшествия спасал внучку, было действительно страшно. "Пошел дым и самолет остановился. Он, можно сказать, уже взлетал. А потом стюардессы стали успокаивать, что мы не горим", - рассказал он.

Ранее в СК назвали причину происшествия: ею, по мнению комитета, стало попадание паров гидравлической жидкости и масла в систему кондиционирования.