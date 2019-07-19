В Приамурье снимут фильм о выдающемся дипломате Российской империи

В Благовещенск прибывает съемочная группа из Германии, которая работает над мультимедийным просветительским проектом "Они создавали Российскую Империю. Род Игнатьевых". Как сообщила представитель пресс-службы правительства Амурской области Анна Чечик, Приамурье станет первым дальневосточным регионом, где начнутся съемки.

Документальный цикл задуман как напоминание о незаслуженно забытых личностях и целых династиях, строивших Российское государство. Первый фильм цикла посвятят роду Игнатьевых. Центральной фигурой станет граф Николай Павлович Игнатьев, входящий в сотню самых выдающихся дипломатов мира.

К созданию фильма европейских кинематографистов подтолкнул проект общественной организации "Шуми, Амур!", посвященный сооружению первого в России памятника Николаю Игнатьеву.

Сначала о проекте узнали активисты-общественники из Болгарии, где дипломат Игнатьев почитается национальным героем, участвовавшим в освобождении страны от пятивекового османского ига, а затем на амурских краеведов вышло руководство съемочной группы.

По замыслу авторов, в фильм обязательно должны войти кадры амурского села Игнатьево, получившего название еще при жизни дипломата. Съемки пройдут также в Приморье и Хабаровском крае.

Работу над картиной поддержит правительство Амурской области.