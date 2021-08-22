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22.08.2021 09:43
Рубрика: Общество

В Якутии нашли 70-килограммовый бивень мамонта

Текст: Анна Бондаренко

Житель Чурапчинского улуса Якутии Семен Дорогунов нашел 70-килограммовый бивень мамонта, сообщает официальный сайт республиканского правительства.

Фото: University of Alaska Fairbanks
Ученые реконструировали географию передвижений мамонта по его бивню

Он рассказал, что на месте обрушения берега озера увидел что-то белое, подумал, что это кусок дерева, но подошел посмотреть из любопытства и увидел бивень мамонта.

Бивень 2,5 длиной весит 70 килограммов. Дорогунов планирует сдать его в местный музей.

Ранее житель этого улуса Геннадий Говоров находил останки древнего быка - они были заметно больше костей современных животных.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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