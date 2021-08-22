В Якутии нашли 70-килограммовый бивень мамонта

Житель Чурапчинского улуса Якутии Семен Дорогунов нашел 70-килограммовый бивень мамонта, сообщает официальный сайт республиканского правительства.

Он рассказал, что на месте обрушения берега озера увидел что-то белое, подумал, что это кусок дерева, но подошел посмотреть из любопытства и увидел бивень мамонта.

Бивень 2,5 длиной весит 70 килограммов. Дорогунов планирует сдать его в местный музей.

Ранее житель этого улуса Геннадий Говоров находил останки древнего быка - они были заметно больше костей современных животных.