Крымские музеи будут отстаивать право на золото скифов

Крым будет отстаивать свое право на возвращение золота скифов в суде Амстердама. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайтах музеев полуострова.

- Крымские музеи удовлетворены промежуточным решением Апелляционного суда Амстердама и считают его справедливым и правомерным. Музеи уверены в благоприятном развитии разбирательства и продолжат настаивать на своих законных правах на древние сокровища Крыма, - сказано в заявлении.

Напомним, Апелляционный суд Амстердама на этой неделе отложил на 6-9 месяцев вынесение окончательного решения по крымской коллекции скифского золота, которая была вывезена на выставку в голландский музей Алларда Пирсона в 2014 году. Суд запросил дополнительную информацию о праве собственности на экспонаты.

В крымских музеях подчеркнули, что апелляционный суд не поддержал решение суда первой инстанции, который постановил передать артефакты Украине.

- Апелляционный суд справедливо установил, что ни конвенция ЮНЕСКО 1970 года, ни закон о культурном наследии Нидерландов, ни законы Европейского Союза, а также Конвенция УНИДРУА 1995 года, на которые ранее ссылалась Украина, не применимы к этому делу. Это решение основано на установленном судом факте, что крымские сокровища были законно ввезены в Нидерланды, - отметили музейщики.

Также говорится, что апелляционный суд решил, что музей Алларда Пирсона в 2014 году не мог объективно оценить, какая из сторон спора обладала правом истребовать экспонаты, а потому имел право приостановить свои обязательства по возврату объектов до принятия голландским судом окончательного решения по делу. При этом амстердамский музей продолжит хранить экспонаты до конца разбирательства.

Представители крымских музеев надеются, что суд сможет подробно разобраться в вопросе права собственности на предметы коллекций.

Справка "РГ"

Коллекция скифского золота была вывезена из четырех крымских музеев на временную выставку в археологический музей Алларда Пирсона при Университете Амстердама в начале февраля 2014 года, перед тем, как Крым воссоединился с Россией. Хотя сокровища были извлечены из крымских музеев и переданы по прямым договорам с музеями Крыма, Украина заявила о своих правах на эти экспонаты. Пока идет судебное разбирательство, предметы остаются в музее Алларда Пирсона. В декабре 2016 года суд Амстердама вынес решение в пользу Украины, а апелляционный суд пока отложил вердикт.