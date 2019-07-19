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19.07.2019 15:11
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

МИД РФ назвал готовящиеся санкции США бессмысленными

Текст: Александр Саможнев
Москва считает бессмысленным намерение США ввести санкции против России из-за инцидента в Керченском проливе, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

По словам высокопоставленного дипломата, это абсолютно неэффективные и бессмысленные действия, которые разрушают международные отношения, сеют недоверие между Россией и США, которые несут ответственность за состояние стратегической стабильности и безопасности. При этом позиция российской стороны на равноправные отношения не меняется.

Кремль не ведет переговоры по обмену украинских моряков

Грушко также подчеркнул, российское измерение внешней политики США стало заложником внутренних политических противоречий.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали. Они не реагировали на требования пограничников остановиться. В результате корабли с экипажем были задержаны. Приказ о совершении провокации отдало высшее украинское руководство, чтобы повлиять на результаты президентских выборов на Украине.

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