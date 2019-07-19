МИД РФ назвал готовящиеся санкции США бессмысленными

По словам высокопоставленного дипломата, это абсолютно неэффективные и бессмысленные действия, которые разрушают международные отношения, сеют недоверие между Россией и США, которые несут ответственность за состояние стратегической стабильности и безопасности. При этом позиция российской стороны на равноправные отношения не меняется.

Грушко также подчеркнул, российское измерение внешней политики США стало заложником внутренних политических противоречий.

Напомним, 25 ноября 2018 года три украинских судна нарушили государственную границу России в Черном море и несколько часов опасно маневрировали. Они не реагировали на требования пограничников остановиться. В результате корабли с экипажем были задержаны. Приказ о совершении провокации отдало высшее украинское руководство, чтобы повлиять на результаты президентских выборов на Украине.