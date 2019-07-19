Суд в Киеве продлил арест Вышинского под давлением радикалов

По данным портала strana.ua, действующая мера пресечения в виде ареста без права залога в отношении Вышинского истекает 22 июля, то есть в ближайший понедельник. Журналиста обвиняют в поддержке республик Донбасса и действиях, направленных на посягательство на территориальную целостность Украины. Вышинский все обвинения в свой адрес отрицает, полагая, что просто выполнял свою работу.

По оценкам наблюдателей, в последние дни заговорили о возможности освобождения Вышинского из-под стражи и об обмене его на украинских моряков. Но прошлые два заседания перенесли по формальным причинам. Затем последовало сообщение из офиса президента Украины о планах поменять журналиста на отбывающего в РФ заключение Олега Сенцова, обвиняемого в организации террористической группировки.

Издание отмечает, что возле здания суда нет радикалов, которые ранее приходили сюда толпами. В этой связи следует вывод, что власти обещали им и далее держать политического заложника под стражей, рассчитывая с выгодой использовать в ходе потенциального обмена.