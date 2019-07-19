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19.07.2019 17:13
Рубрика: В мире

Суд в Киеве продлил арест Вышинского под давлением радикалов

Текст: Александр Саможнев
Подольский суд Киева продлил арест главреда портала "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского до 24 мая. Кроме того, судебная инстанция отказала защите в возврате дела прокурору, а также в отводе коллегии судей, сообщил журналистам адвокат Андрей Доманский.
Фото: Петр Сивков/ТАСС Фото: Петр Сивков/ТАСС
Фото: Петр Сивков/ТАСС

По данным портала strana.ua, действующая мера пресечения в виде ареста без права залога в отношении Вышинского истекает 22 июля, то есть в ближайший понедельник. Журналиста обвиняют в поддержке республик Донбасса и действиях, направленных на посягательство на территориальную целостность Украины. Вышинский все обвинения в свой адрес отрицает, полагая, что просто выполнял свою работу.

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По оценкам наблюдателей, в последние дни заговорили о возможности освобождения Вышинского из-под стражи и об обмене его на украинских моряков. Но прошлые два заседания перенесли по формальным причинам. Затем последовало сообщение из офиса президента Украины о планах поменять журналиста на отбывающего в РФ заключение Олега Сенцова, обвиняемого в организации террористической группировки.

Издание отмечает, что возле здания суда нет радикалов, которые ранее приходили сюда толпами. В этой связи следует вывод, что власти обещали им и далее держать политического заложника под стражей, рассчитывая с выгодой использовать в ходе потенциального обмена.

В мире экс-СССР Украина
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