Заседание палаты представителей Конгресса США, которое контролируется демократами, открылось обрядом экзорцизма. Капеллан Пэт Конрой прочитал молитву против злых духов. Вероятно, у законодателей дела идут не так, как бы им хотелось, сообщает телеканал FOX 17.

Священника позвали после бурных споров в палате по поводу резолюции против высказываний президента Дональда Трампа относительно этнических женщин-конгрессменов из Демократической партии. Трамп предложил им отправиться на родину и помочь населению вместо того, чтобы мешать работе американского правительства. Конгрессмены это заявление осудили.

Наблюдатели отмечают, что временами молитва Конроя звучала очень похоже на старый обряд изгнания нечистой силы католической церкви из одержимого человека. Капеллан признался, что написал молитву сам, правда, она больше подходит для других зданий.

По оценкам наблюдателей, действительно, видимо, пришло время прочитать очистительную молитву в Конгрессе, который с неистовостью принимает все новые резолюции о санкциях против России якобы за вмешательство в избирательную систему США. Недавно были утверждены ограничительные меры по отношению к российскому госдолгу, а теперь под прицел взяли сотрудников ФСБ, предотвративших провокацию Украины в Керченском проливе.