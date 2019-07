В Австралии нашли упавший с неба "золотой самородок" весом 17 кг

В Австралии эксперты установили, что найденный местным жителем Дэвидом Хоулом 17-килограммовый камень, который он считал золотым самородком, на самом деле является метеоритом.

Полное описание небесного объекта, получившего название метеорит Мэриборо, можно найти в текущем номере журнала Proceedings of the Royal Society of Victoria. Коротко же о нем рассказано в пресс-релизе Музея Виктории.

Камень был найден в 2015 году золотоискателем Дэвидом Хоулом. На протяжении четырех лет мужчина считал, что в его руки попал гигантский золотой самородок. Вес этого камня составляет около 17 кг.

К специалистам мужчина обратился от безысходности. Он так и не смог распилить находку, хотя использовал множество различных инструментов. С трудом удалось это сделать и экспертам. Они использовали алмазную пилу.

Проводившие исследование геологи Билл Берч и Дермот Генри сразу заподозрили, что это метеорит. Кстати, в музей часто приносят "метеориты", которые на самом деле являются обычными земными камнями. В данном случае все произошло наоборот.

К разочарованию золотоискателя камень оказался не самородком, а обычным хондритовым метеоритом типа H5. Термин "хондрит" означает, что этот метеорит содержит крошечные кристаллизованные частицы - хондры.

Такие метеориты - частые гости на Земле. Они были образованы на ранней стадии существования Солнечной системы в результате мгновенного нагрева газопылевых облаков.

По мнению ученых, найденный метеорит образовался в поясе астероидов между Марсом и Юпитером. Точно установить период времени, когда он попал на нашу планету, пока не удалось. Ученые отмечают, что это могло произойти от 1000 до 100 лет назад.

К слову, последний подобный метеорит, найденный в штате Виктория, был обнаружен в 1995 году. Это был железо-никелевый объект, который назвали, как и все другие метеориты, в честь места, где он был обнаружен.