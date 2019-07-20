Как подготовиться к автомобильному путешествию

Сезон отпусков в России в самом разгаре. Кто-то, чтобы добраться до места отдыха, выбирает самолет или поезд, а кто-то готов путешествовать на автомобиле. Автомобильный туризм в нашей стране - это один из увлекательных и демократичных вариантов провести отпуск с пользой, набрав впечатлений до следующего лета. В этой статье мы дадим несколько рекомендаций по построению маршрутов, относительно того, что взять с собой в автомобильное путешествие, как выбрать кафе и место для ночлега.

Техническое состояние автомобиля

Перед поездкой на дальнее расстояние необходимо провести диагностику автомобиля и возможное ТО. Уделите внимание состоянию шин и запаски. Проверьте подвеску на наличие люфтов, что может стать следствием износа подшипников и опор. Не лишней станет и диагностика кондиционера.

Под капотом проверьте наличие рабочих жидкостей, состояние клемм аккумулятора, патрубков. Если подходит время смены ремней, то лучше это сделать до путешествия, нежели заниматься этим на обочине ночной трассы в степи или лесу. Все системы освещения также должны быть в рабочем состоянии.

Не лишним будет захватить с собой: запасные лампы головного света и другие расходники, омывающую жидкость, емкость с водой, теплые вещи и все необходимое для экстренной остановки и ночевки.

И совсем обязательно иметь в багажнике: огнетушитель, укомплектованную аптечку, буксировочный трос, домкрат, балонный ключ, знак аварийной остановки. Проверьте работу омывателей и запаситесь средством для удаления насекомых с лобового стекла. Если в бардачке будут лежать салфетки для ухода за стеклами авто, то их использование обеспечит вам лучшую обзорность, особенно в вечернее и ночное время суток. Следовательно и более высокий уровень безопасности.

Багаж

Багаж для автомобильного путешествия по России вы, конечно же, сформируете исходя из протяженности маршрута, его длительности и состава команды путешествия.

Не забудьте взять все необходимые документы и наличные средства, что-то оставив на картах. Пока еще нередки случаи, когда на АЗС не работают терминалы, а в придорожных кафе и вовсе принимают только наличные. Если с вами едут дети, то учитывайте это. И если детское кресло, это обязательный элемент езды ребенка в автомобиле, то про влажные салфетки, питьевую воду, различные элементы досуга и игрушки иногда забывают.

В пути солнце может подолгу светить с одной стороны. Для защиты от его лучей используйте специальные защитные экраны на присосках. Касается это пассажирских стекол, но не водительского.

Если вы берете с собой продукты питания, которые будете потреблять в пути, то сложите их в отдельную сумку. Можно использовать и сумку холодильник, что поможет иметь под рукой прохладные напитки и дольше сохранить скоропортящиеся продукты питания.

Не стоит брать в салон поклажу, если это не требующиеся медикаменты или какие-то детские вещи. И даже их лучше разместить в системах хранения - карманах дверных карт и бардачке. Летающие по салону во время резкого маневра или ДТП, они усугубят ситуацию. Это же относится к домашним животным. Для кошек и собак, если даже автомобиль не предназначен для их перевозки, существуют специальные удерживающие устройства. Лучше не пренебрегать ими. Посудите сами, гуляющая от скуки по салону кошка может сыграть злую шутку, забравшись на плечо водителя или под педальный узел.

Поклажу в багажнике размещайте следующим образом. Ближе к краю кладите то, что гарантировано понадобится на маршруте во время остановок. Так вы избежите суеты, ссор с попутчиками и нервотрепки. Для закрепления багажа можно использовать специальные сетки.

Маршрут

Маршрут автомобильного путешествия лучше проложить заранее. Ознакомьтесь с нюансами - возможными ограничениями движения, объездами и ремонтами дорог. Если вы пользуетесь навигатором телефона, то скачайте оффлайн карты, на некоторых участках даже европейской части России не всегда есть связь.

Не лишним будет посмотреть расположение АЗС по маршруту. Если в центральной части страны, курортных регионах и на федеральных трассах проблем с заправками, как правило, нет, то за Уралом вы можете запросто встретить участки протяженностью более 100 км с отсутствием АЗС.

Если на пути к месту отдыха вы проезжаете крупные города, то скорректируйте маршрут. С одной стороны, вы можете провести несколько часов или сутки, заночевав в этом городе, посмотрев достопримечательности. А с другой, построить объездной маршрут через ближайшие районы. Дело в том, что чем ближе к крупному городу, даже при наличии кольцевой, тем больше трафик на дороге. А если прибавить к этому ремонт полотна, то можно запросто потерять в пробке несколько часов.

Очень часто, особенно в южных регионах, на АЗС выстраиваются очереди. Не пренебрегайте ожиданием в надежде пополнить запас топлива на следующей заправке. В пылу стремления к морю и на фоне усталости вы можете просчитаться. Иногда лучше встать в очередь, отправив детей в туалет или магазин, но потом спокойно проехать еще несколько сотен километров.

Отдых в пути

Есть несколько правил, которых стоит придерживаться. Если вы устали, то лучше передать руль напарнику или остановиться для пусть даже короткого сна или отдыха. Не пытайтесь бороться со сном, проявляя странный героизм. Последствия могут быть непоправимыми. Также не стоит уповать на кофе и энергетики.

Делайте остановки каждые два-три часа, проводя разминку, меняя положение тела. Во время остановки можно даже не есть, а выпить воды, кофе или чай. Если едете компанией, то 15-минутная игра в мяч или бадминтон не только разбавит монотонность, но и сделает путешествие более насыщенным.

Не стоит употреблять пищу во время движения. Особенно это относится к водителю, основная задача которого - управлять автомобилем. Кроме снижения уровня безопасности вы еще и ткань салона испачкаете.

Решив перекусить в придорожном кафе, выбирайте то, где больше всего фур и тягачей. Дальнобойщики часто ездят по одним и тем же маршрутам, ориентируясь в качестве и стоимости пищи в заведениях.

Ночевка в пути

Никогда не останавливайтесь на ночлег в безлюдных местах и на обочинах. Так вы подвергаете риску собственную жизнь. Грабежи на трассе, особенно в южном направлении, или ДТП с припаркованным на обочине авто - не такая уж и редкость.

Сейчас вблизи трасс достаточно кемпингов, в которых можно переночевать с палаткой или арендовав домик. Цены на такие услуги, равно как и на ночлег в придорожных гостиницах, начинаются от 2 000 рублей за номер.

Штрафы и нарушения

Самое простое, чтобы не платить штрафы, это не нарушать правила. Большинство нарушений происходят по невнимательности или от усталости. Но бывает, что вам в вину вменяют то, чего вы не совершали. Хорошими помощниками в таких вопросах станут видеорегистратор и радар-детектор. У вас будут доказательства собственной невиновности, больше уверенности в собственной правоте.

Основные нарушения, которые вы, конечно же, не преднамеренно, можете совершить:

· несоблюдение скоростного режима, особенно при въезде в населенный пункт с трассы

· движение с дальним светом в населенном пункте

· пересечение сплошных полос и выезд на встречную. Особенно будьте внимательны на горных серпантинах

Внимательно относитесь к обгону большегрузов и автопоездов. Не допускайте так называемых слепых обгонов. Возможность выиграть несколько минут - это ничто с сохранением собственной жизни. А то и на море не отдохнете.