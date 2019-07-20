Новый кроссовер Toyota: дата премьеры, мотор и цена

Новый компактный кроссовер, произведенный в сотрудничестве Toyota и Daihatsu, будет представлен 5 ноября. Об этом пишет японский сайт Bestcarweb. Стоит отметить, что в публикации речь идет именно о премьере автомобиля Daihatsu DN Trek. Но, во-первых, машины "близнецами", во-вторых, не исключено, что партнеры организуют совместную презентацию.

Одновременно стало известно и вероятное название модели под брендом Toyota. Правда, эта новость вызывает некоторое сомнение. По данным вышеназванного источника, японцы назовут машину Rush. Однако точно так же именуется еще одна общая для Toyota и Daihatsu модель кроссовера. А этот автомобиль по-прежнему выпускается и продается. Более того, в 2017 году было представлено второе поколение Toyota Rush и уже третье его "близнеца" Daihatsu Terrios.

Обнародованы и некоторые технические подробности. Так, кроссовер получит литровый 3-цилиндровый турбодвигатель и встанет на недавно разработанную платформу DNGA. Это подобие знаменитой уже архитектуры TNGA, только от Daihatsu, а значит "паркетник" сможет обзавестись полным приводом. Как предполагают японские дилеры компании, цена новинки составит от 1,6 до 2,2 млн иен. В пересчете по курсу от 940 тысяч до 1,29 млн рублей.

В то же время индийское издание Autocar добавляет, что длина машины составит 3,98 м, у нее будет светодиодная оптика и черная крыша - в контраст остальному кузову.

Доберется ли новая машина до России, естественно, пока неизвестно. Но автомобили Daihatsu и модель Rush у нас официально не представлены. А значит, и в случае с новым продуктом совместного творчества двух японских брендов его появление под вопросом.