Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Стоит ли отдавать за обновленный Chevrolet Niva 800 тысяч рублей 13:30
Видео: в США полиция остановила потерявший управление автобус 12:46
Как подготовиться к автомобильному путешествию 09:55
Hyundai подготовил для Solaris новый мотор 19.07.2019
20.07.2019 17:59
Рубрика: Легковые авто

Новый кроссовер Toyota: дата премьеры, мотор и цена

Текст: Андрей Полухин
Фото: Пресс-служба Daihatsu Концепт Daihatsu DN Trec. Фото: Пресс-служба Daihatsu
Концепт Daihatsu DN Trec. Фото: Пресс-служба Daihatsu

Новый компактный кроссовер, произведенный в сотрудничестве Toyota и Daihatsu, будет представлен 5 ноября. Об этом пишет японский сайт Bestcarweb. Стоит отметить, что в публикации речь идет именно о премьере автомобиля Daihatsu DN Trek. Но, во-первых, машины "близнецами", во-вторых, не исключено, что партнеры организуют совместную презентацию.

Фото: группа New Pajero Sport Club Thailand в Facebook
Обновлённый Mitsubishi Pajero Sport рассекретили на фото

Одновременно стало известно и вероятное название модели под брендом Toyota. Правда, эта новость вызывает некоторое сомнение. По данным вышеназванного источника, японцы назовут машину Rush. Однако точно так же именуется еще одна общая для Toyota и Daihatsu модель кроссовера. А этот автомобиль по-прежнему выпускается и продается. Более того, в 2017 году было представлено второе поколение Toyota Rush и уже третье его "близнеца" Daihatsu Terrios.

Обнародованы и некоторые технические подробности. Так, кроссовер получит литровый 3-цилиндровый турбодвигатель и встанет на недавно разработанную платформу DNGA. Это подобие знаменитой уже архитектуры TNGA, только от Daihatsu, а значит "паркетник" сможет обзавестись полным приводом. Как предполагают японские дилеры компании, цена новинки составит от 1,6 до 2,2 млн иен. В пересчете по курсу от 940 тысяч до 1,29 млн рублей.

Фото: Пресс-служба Lexus.
Lexus представил супервнедорожник на базе GX

В то же время индийское издание Autocar добавляет, что длина машины составит 3,98 м, у нее будет светодиодная оптика и черная крыша - в контраст остальному кузову.

Доберется ли новая машина до России, естественно, пока неизвестно. Но автомобили Daihatsu и модель Rush у нас официально не представлены. А значит, и в случае с новым продуктом совместного творчества двух японских брендов его появление под вопросом.

#Toyota