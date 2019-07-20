Посольство РФ прокомментировало задержание россиян на британском танкере

Посольство России в Тегеране пока не установило связь с тремя россиянами на борту британского танкера Stena Impero, задержанного пятницу в Ормузском проливе иранскими военными, сообщил пресс-атташе Андрей Ганненко.

Дипломат подтвердил, что на судне находятся трое российских граждан. Речь идет о двух вторых механиках и одном электромеханике. Всего в экипаж входят 23 моряка, которые останутся на борту до выяснения всех обстоятельств дела.

Напомним, в пятницу Корпус стражей исламской революции задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero. Тегеран объяснил это нарушением британцами норм международного морского права. Судно не реагировало на сигнал бедствия иранских рыбаков, кроме того, следовало по заливу без включенных транспондеров.