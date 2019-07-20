В Иркутской области 99% пострадавших от паводка получили компенсации

99 процентов пострадавших от подтоплений во время паводка в Иркутской области получили положенные им выплаты, люди постепенно возвращаются к обычной жизни.

Как сообщил в Instagram губернатор региона Сергей Левченко, уже восстановлено 250 из 300 поврежденных автодорог и 46 из 48 мостов, вновь открыт проезд по федеральной трассе.

Также в населенные пункты вернули свет и воду.

Экстренные службы продолжают работу в круглосуточном режиме.

В Тулуне, сильно пострадавшем от стихии, идет обследование школ и детсадов.

Ремонт в них должны успеть закончить к 1 сентября, но на всякий случай подготовлен запасной вариант: регион дополнительно закупит 11 школьных автобусов, чтобы возить детей в соседние учебные заведения.

Накануне прилетевший в Иркутскую область Владимир Путин по итогам специального совещания раскритиковал работу местных властей по ликвидации последствий паводка. Особое внимание президент обратил на медленное поступление жителям компенсаций и плохую организацию информирования людей.