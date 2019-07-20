Украинский министр назвал указ Зеленского цирком

"Цирком" назвал указ президента Украины Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог в стране министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Он выразил сомнение в точности данных, изложенных в служебной записке главы государства. Так, для ремонта 24 тысяч километров основных автомагистралей государственного значения требуется 150 миллиардов гривен (около 5,8 миллиарда долларов). "Я не знаю, где господин президент берет свою аналитику", - комментирует ситуацию министр.

Напомним, ранее Омелян выступал за прекращение железнодорожного сообщения с Россией якобы по соображениям экономической целесообразности. В этой связи по многим направлениям были отцеплены вагоны, следующие в Россию. Однако, как оказалось, по итогам текущего полугодия наиболее прибыльным стал маршрут Киев-Москва.