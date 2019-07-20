Задержанный КСИР танкер Mesdar продолжил движение по намеченному курсу

Танкер Mesdar британской судоходной компании Norbulk Shipping, следовавший под флагом Либерии, был остановлен в районе Ормузского пролива представителями корпуса стражей исламской революции (КСИР). После разъяснений о безопасном судоходстве, судно продолжило движение по намеченному курсу.

Об этом сообщил телеканал Press TV, ссылаясь на информированные военные источники. Информацию подтвердил оператор судна. По его данным, на Mesdar высадился вооруженный персонал в пятницу около 19.30 мск. "Капитан сообщил, что вооруженные охранники покинули его, и судно может продолжить плавание. Все члены экипажа в безопасности и в порядке", - цитирует РИА Новости заявление Norbulk Shipping.

Ранее глава МИД Великобритании Джереми Хант сообщил, что КСИР задержал в Ормузском проливе британский танкер Stena Impero, а также танкер под флагом Либерии. На борту Stena Impero 23 моряка, из них трое - граждане России, об этом сообщили в компании-владельце судна Stena Bulk & Northern Marine Management. Пока у судовладельца нет связи с экипажем, который шел к берегам Ирана.