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Рубрика: В мире

Британские власти призвали свои суда избегать Ормузского пролива

Чрезвычайный комитет правительства Великобритании порекомендовал "держаться подальше" от Ормузского пролива экипажам британских государственных кораблей. Таким образом он отреагировал на задержание там танкера Stena Impero, который направлялся с грузом в Саудовскую Аравию.

Фото: AP Photo/Marcos Moreno
Появилось видео задержания Ираном британского танкера

Точный срок, в течение которого будут действовать данные предписания, не сообщается. Как информирует Press Association, судам было рекомендовано "держаться подальше от зоны" пролива в течение "промежуточного периода" времени.

Глава МИД Великобритании пригрозил Тегерану последствиями, если судно не освободят в ближайшее время. Он также назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.

Напомним, корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами". Ситуация между Ираном и Великобританией серьезно обострилась. Британские морские пехотинцы четвертого июля задержали иранский супертанкер Grace 1 в Гибралтаре под предлогом нарушения санкций в отношении Сирии.

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