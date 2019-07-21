Если не хватает на BMW: за сколько можно купить подержанные Mazda 3

В июле 2019 года на российском авторынке состоялась громкая премьера - вышло новое поколение Mazda 3. Некогда одна из самых популярных моделей России предстала в ярком футуристичном дизайне и, увы, со столь же впечатляющим ценником. Однако выход новой генерации почти всегда означает, что прошлые поколения на вторичном рынке станут дешевле. А за сколько сегодня можно купить одну из самых красивых и драйверских машин рынка? И какая из них самая надежная? Разбираемся.

Если говорить в целом, то небольшая производственная компания Mazda - во многом уникальное явление для японского, да и мирового автопрома. Начать с того, что на протяжении десятилетий японцы рисуют безальтернативно красивые машины, в которые влюбляется весь мир - без перекосов в азиатский, европейский или американский дизайн.

Второй момент - на протяжении почти всей своей истории, не считая достаточно краткой работы с Ford, Mazda была полностью самостоятельной компанией, которая в одиночку тянула и инженирию, и маркетинг, и вообще весь бизнес, доказывая всем, что успешной и прибыльной можно быть и в одиночку.

Даже на сегодняшнем кризисном российском рынке Mazda каждый год творит маленькое чудо, умудряясь всего с двумя моделями регулярно попадать в топ-25 по продажам, оставляя за спиной куда более масштабных и массовых игроков.

Что же касается модельного ряда и модели Mazda 3 в частности, то японцы сразу формировали имидж, как производителя спортивных и характерных автомобилей, причем вне зависимости от мощности двигателя.

Этот настрой дал два результата. Во-первых, действительно подарил рынку крайне интересную и драйверскую машину, которая стала за не очень большие деньги эдакой бюджетной альтернативой настроенным седанам премиум-класса и в частности BMW. Отсюда же получился и второй эффект: за рулем Mazda оказались бравые дерзкие парни и девчонки с бензином в крови и, увы, часто вызывающим поведением на дороге.

Так или иначе, а сегодня на вторичном рынке предлагается обширный выбор Mazda 3 всех трех поколений на совершенно разный кошелек и, само собой, в любом техническом состоянии.

Сразу стоит сказать, что любовь россиян к дерзкой "японке" вылилась в два отрицательных фактора. Первый и самый известный: Mazda - одна из самых угоняемых марок на нашем рынке, а значит при выборе поддержанной версии документам и истории машины тройное (!) внимание. Второй уровень внимания - состоянию кузова: агрессивная манера вождения, характерная для водителей Mazda, регулярно приводила к авариям.

Mazda 3 поколения I (BK)

Фото: Пресс-служба Mazda.

Год выпуска: 2004-2009

Пробег: от 80 000 до 350 000 км

Цена: от 250 000 до 520 000 рублей

Mazda 3 первого поколения поставлялась в Россию с двумя типами кузова - седан и хетчбэк, а также с тремя бензиновыми двигателями, из которых два - это "гражданские" атмосферные моторы и еще один турбированный для спорт-версии MPS (серия L3T).

Почти все технические проблемы с агрегатами так или иначе связаны с агрессивной манерой вождения, которую исповедовали почти все владельцы. Даже с учетом того, что конструкция многих узлов очень надежна, их умудрялись убивать эксплуатацией, что особенно касается "заряженной" версии MPS.

В объявлениях частенько встречаются экземпляры первого поколения с пробегом до 100 000 км, в который мы, признаться, не верим. Если какие-нибудь пятнадцатилетние Peugeot или Renault из-под девочки иногда и правда можно найти с такой обкаткой, то для гоняемых обычно в хвост и в гриву Mazda - это случай один на миллион. Хотя всякое бывает.

Базовым для Mazda 3 был 1.6-литровый бензиновый атмосферник серии Z6 мощностью 105 лошадиных сил. В паре к нему предлагалась 5-ступенчатая механика и 4-диапазонный автомат. Цепной двигатель при должном уходе (качественном масле и бензине) оказался надежен, способным пройти свыше 300 000 км. Основные проблемы после 150 тыс. км встречаются с клапаном EGR, шатунными вкладышами, заслонками коллектора и износом цепи (ходит около 150 тыс. км). Первые признаки проблем с мотором - это повышенный расход масла и посторонние шумы вроде дизельного стрекотания.

Старший двигатель серии LF (он же фордовский двигатель Duratec) объемом 2.0 и мощностью 150 л.с. оказался более капризным в плане поломок различных второстепенных деталей. Не долго протянет лямбда-зонд, бензонасос и генератор, слабоваты подушки двигателя. Плавающие обороты - признак неисправности дроссельной заслонки. Ну и, конечно, клинит от нагара клапан EGR. Цепь ГРМ официально рассчитана на весь срок эксплуатации, но по факту выдерживает она максимум 200 тыс. км. Оба двигателя Mazda нуждаются в регулировке клапанов каждые 120-150 тыс. км.

Как ни странно, из всех коробок передач - после рестайлинга первая Mazda 3 получила 6-ступенчатую механику и 5-ступенчатый автомат - менее живучими оказались именно механические коробки в силу их ударно-спортивной эксплуатации. Синхронизаторы, подшипники, детали сцепления часто становились расходниками. Классические и простые автоматы сглаживали пыл владельцев, из-за чего ходили дольше. К ним рекомендации стандартные - регулярная замена масла и работа без повышенных нагрузок.

Mazda 3 поколения II (BL)

Фото: Пресс-служба Mazda.

Год выпуска: 2009-2013

Пробег: от 100 000 до 260 000 км

Цена: от 400 000 до 790 000 рублей

Смена поколения - это всегда работа над ошибками, и Mazda не исключение. Во втором поколении японцы в большей степени поработали над дизайном и опциями нежели над технической частью. Оно и понятно: особых проблем, касающихся недоработок производителя, отмечено не было. Именно по это причине вся техническая часть перекочевала на второе поколение Mazda 3 без изменений - тот же мотор 1.6 и 2.0 достались россиянам в слегка обновленном виде. Куда реже стали течь прокладки и сальники двигателя, меньше проблем стало с заслонками во впускном коллекторе.

Что касается остальных узлов и агрегатов, то заметно повысилась выносливость подвески. Сниженный ресурс можно заметить лишь у задних амортизаторов и стоек стабилизатора. Встречаются проблемы с магистралями электрогидроусилителя.

Отдельное внимание машинам с металлической защитой картера, которая краями крепилась к локерам. Последние не выдерживали нагрузки и часто ломались.

В целом, второе поколение Mazda 3 является грамотной работой над ошибками над первым. Так что, если вы рассматриваете покупку этой модели, то лучше сразу смотреть машины серии BL, учитывая, что на сегодняшний день им только-только исполнилось 10 лет.

Mazda 3 поколения III (BM)

Фото: Пресс-служба Mazda.

Год выпуска: 2013-2018

Пробег: от 30 000 до 140 000 км

Цена: от 635 000 до 1 350 000 рублей

Третье поколение Mazda 3 отметилось кардинальной сменой дизайна, который при этом остался верен спортивному стилю и еще более привлекательным чертам.

Что касается технической начинки, то в строю из старых агрегатов оставлен только заслуживший надежную репутацию базовый 1.6-литровый мотор, который получил в напарники новую линейку современных двигателей Skyactiv - объемом 1.5 (120 л.с.) и 2.0 литра (150 л.с.). Главная фишка последних - сверхвысокая степень сжатия 14:1, которая заставляет работать двигатель на пределе детонации.

В первую очередь надо сказать, что сверхтехнологичные двигатели Skyactiv оказались не такими капризными и проблемными, как ожидалось. Да, их желательно поить 98-м бензином и очень качественным маслом. Но и на обычном они живут достаточно долго.

В целом, многое в работе двигателей 1.5 и 2.0 завязано именно на топливную систему, контролирующую детонацию. В первую очередь, это свечи и катушки зажигания с ионными датчиками, неисправность которых приводит к вибрациям и нестабильной работе мотора. Второй уровень проверки - это форсунки с шестью точками впрыска и топливный насос высокого давления.

Отмечались проблемы и с программным обеспечением, когда блок управления приходилось обновлять для более стабильной работы - часто после заводки он глох. Стоит быть готовым и к тому, что двигатель 1.5 достаточно долго прогревается, что в условиях русской зимы может доставить хлопот.

Вывод

Фото: Пресс-служба Mazda.

Если вы настроились на покупку Mazda 3, то наиболее оптимальным решением по цене и надежности будет версия второго поколения с двигателем 1.6 - это исконно японская машина, прошедшая все возможные работы над ошибками. Единственный нюанс, который необходимо будет выяснить потенциальном покупателю - это юридическая история.

Что касается первого поколения Mazda 3, на сегодняшний день большая часть этих вариантов откровенно уставшие машины, которые гарантированно потребуют затрат. А вот варианты самого свежего III поколения лучше смотреть из проверенных рук и с достоверной технической историей из-за сверхтехнологичных двигателей Skyactiv, которые требуют к себе повышенного внимания, хотя оказались достаточно выносливы.

Правда, если технические заботы для вас слишком обременительны, а особой динамики не требуется, можно смело брать базовую версию с проверенным временем мотором 1.6. Но имейте ввиду, что стоимость подержанных вариантов третьего поколения Mazda 3 порой находится на уровне новых конкурентов того же класса.