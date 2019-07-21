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21.07.2019 14:10
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Тайфун "Данас" обрушился на юг Приморья

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Тайфун "Данас", бушевавший над территорией Северной Кореи, начал оказывать влияние на юг Приморского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионально управление МЧС.

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По информации ведомства, сейчас на юге региона идут дожди, вызванные циклоном. Согласно прогнозу Приморского УГМС,  воздушные массы разделятся на две части. Одна сместится на север, в сторону Хабаровского края, вторая - на северо-восток, к побережью вдоль Татарского пролива.

Во второй половине ночи 22 июля ожидаются сильные дожди в западных и юго-западных районах Приморья. По прогнозам синоптиков, за 12 часов выпадет от 30 до 50 мм осадков, а местами до 80 мм. Возможны подтопления низменных участков местности, сельхозугодий, участков дорог. Ожидаются аварии на ЛЭП, связанные с подмывом опор, а также нарушения в работе системы ЖКХ.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области
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В юго-восточной части побережья интенсивные дожди начнутся утром 22 июля. Ожидается, что за первые 12 часов выпадет от 100 до 120 мм осадков. Также прогнозируется ветер скоростью 15-17 метров в секунду, на побережье порывы могут достигать 25 метров в секунду. Здесь также возможны подтопления, обрывы линий электропередач, а также повышен риск ЧП с отдыхающими на побережье из-за сильного ветра и трехметровых волн.

Самые сильные осадки начнутся в понедельник в 7.00. Ожидается, что к двум часам ночи 23 июля циклон покинет территорию края, однако вплоть до 26 числа сохранится возможность локальных осадков.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, ухудшение погодных условий 22 июля ожидается в Верхнебуреинском районе, а 23 июля непогода обрушится на центральные и северные районы края. Ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 15-20 метров в секунду. Главам муниципальных образований спасатели направили рекомендации по минимизации возможных последствий. Силы МЧС региона приведены в режим готовности.

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Для ликвидации возможных последствий тайфуна "Данас" на юго-западе Приморского края развернули аэромобильную группировку МЧС. Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности на территории края. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края не покидать пределы населенных пунктов, как можно меньше использовать личный транспорт. Туристам также рекомендуется покинуть места, которые попадают в зону действия циклона.

Тайфун "Данас" зародился в начале недели над северо-восточной частью Тихого океана. Он быстро набрал силу и обрушился на Филиппины, Японию и Северную Корею. Сейчас он продолжает движение в северном направлении со скоростью 25 километров в час

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