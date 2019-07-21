Тайфун "Данас" обрушился на юг Приморья

Тайфун "Данас", бушевавший над территорией Северной Кореи, начал оказывать влияние на юг Приморского края. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на регионально управление МЧС.

По информации ведомства, сейчас на юге региона идут дожди, вызванные циклоном. Согласно прогнозу Приморского УГМС, воздушные массы разделятся на две части. Одна сместится на север, в сторону Хабаровского края, вторая - на северо-восток, к побережью вдоль Татарского пролива.

Во второй половине ночи 22 июля ожидаются сильные дожди в западных и юго-западных районах Приморья. По прогнозам синоптиков, за 12 часов выпадет от 30 до 50 мм осадков, а местами до 80 мм. Возможны подтопления низменных участков местности, сельхозугодий, участков дорог. Ожидаются аварии на ЛЭП, связанные с подмывом опор, а также нарушения в работе системы ЖКХ.

В юго-восточной части побережья интенсивные дожди начнутся утром 22 июля. Ожидается, что за первые 12 часов выпадет от 100 до 120 мм осадков. Также прогнозируется ветер скоростью 15-17 метров в секунду, на побережье порывы могут достигать 25 метров в секунду. Здесь также возможны подтопления, обрывы линий электропередач, а также повышен риск ЧП с отдыхающими на побережье из-за сильного ветра и трехметровых волн.

Самые сильные осадки начнутся в понедельник в 7.00. Ожидается, что к двум часам ночи 23 июля циклон покинет территорию края, однако вплоть до 26 числа сохранится возможность локальных осадков.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Хабаровскому краю, ухудшение погодных условий 22 июля ожидается в Верхнебуреинском районе, а 23 июля непогода обрушится на центральные и северные районы края. Ожидаются сильные дожди, грозы и ветер до 15-20 метров в секунду. Главам муниципальных образований спасатели направили рекомендации по минимизации возможных последствий. Силы МЧС региона приведены в режим готовности.

Для ликвидации возможных последствий тайфуна "Данас" на юго-западе Приморского края развернули аэромобильную группировку МЧС. Ранее сообщалось о введении режима повышенной готовности на территории края. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям и гостям края не покидать пределы населенных пунктов, как можно меньше использовать личный транспорт. Туристам также рекомендуется покинуть места, которые попадают в зону действия циклона.

Тайфун "Данас" зародился в начале недели над северо-восточной частью Тихого океана. Он быстро набрал силу и обрушился на Филиппины, Японию и Северную Корею. Сейчас он продолжает движение в северном направлении со скоростью 25 километров в час