СМИ: Британия намерена объявить о санкциях против Ирана

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант может сегодня объявить о введении санкций против Ирана. Об этом пишет газета Telegraph.

Экономические и дипломатические меры, включая замораживание иранских активов, будут введены в ответ на задержание британского судна Stena Impero. Лондон может также призвать ЕС и ООН возобновить санкции против Ирана, отмененные в 2016 году после достижения соглашения по иранской ядерной программе.

Ранее Британские власти призвали свои суда избегать Ормузского пролива в течение "промежуточного периода" времени. Глава МИД Великобритании пригрозил Тегерану последствиями, если судно не освободят в ближайшее время. Он также назвал случившееся вызовом международной свободе судоходства.

Напомним, корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".