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21.07.2019 03:09
Рубрика: В мире

Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие граждан Украины к Германии.

Фото: instagram.com/ danaborisova_official
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Дипломат напомнил, что за это проголосовали восемь немецких депутатов. "В особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС", - подчеркнул диппредставитель Украины.

Мельник назвал случившееся фатальной ошибкой, передает Die Welt. Он также предположил, что однажды Германия пренебрежет отношениями с Украиной и наладит контакт с Россией.

На июньской сессии ПАСЕ была принята резолюция, согласно которой ни одна национальная делегация не может быть лишена базовых прав в ассамблее - быть представленной, голосовать и выступать. Это открывает России возможность вернуться в ПАСЕ после пяти лет отсутствия.

Напомним, после принятия резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ, члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы покинули зал заседаний в одиночестве.

В мире экс-СССР Украина В мире Европа Германия Международные организации Совет Европы Политический кризис на Украине Отношения России и Украины
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