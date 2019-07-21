Украинский посол в ФРГ признался в потере доверия к Германии

Украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что восстановление полномочий российской стороны в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) подорвало доверие граждан Украины к Германии.

Дипломат напомнил, что за это проголосовали восемь немецких депутатов. "В особенности обратил на себя внимание руководитель делегации Андреас Ник из ХДС", - подчеркнул диппредставитель Украины.

Мельник назвал случившееся фатальной ошибкой, передает Die Welt. Он также предположил, что однажды Германия пренебрежет отношениями с Украиной и наладит контакт с Россией.

На июньской сессии ПАСЕ была принята резолюция, согласно которой ни одна национальная делегация не может быть лишена базовых прав в ассамблее - быть представленной, голосовать и выступать. Это открывает России возможность вернуться в ПАСЕ после пяти лет отсутствия.

Напомним, после принятия резолюции о возвращении РФ в ПАСЕ, члены украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы покинули зал заседаний в одиночестве.