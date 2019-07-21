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Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле

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    21.07.2019, 19:45
Текст:   Олег Усков
Фото: instagram.com/ mikellaabramova Фото: instagram.com/ mikellaabramova
Фото: instagram.com/ mikellaabramova

Дочь Алсу Микелла Абрамова, только что представившая свой дебютный клип, принесла поклонникам очередную радость, перепев Swallow - мегахит Леди Гаги и Бредли Купера из режиссерского дебюта последнего "Звезда родилась". Орденоносного, можно сказать.

Видео на песню размещено в Instagram юной артистки.

"Испробовала мою новую укулеле. Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного @ladygaga вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего", - поюморила Микелла.

"В сто раз лучше оригинала", - дали оценку подписчики.

Ранее сообщалось, что россияне устроили в Instagram Гаги пышную многодневную свистопляску с кулинарными хороводами, обвиняя артистку в том, что она увела Купера у российской актрисы и супермодели Ирины Шейк.

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