Видео: дочь Алсу перепела хит Леди Гаги под укулеле

Дочь Алсу Микелла Абрамова, только что представившая свой дебютный клип, принесла поклонникам очередную радость, перепев Swallow - мегахит Леди Гаги и Бредли Купера из режиссерского дебюта последнего "Звезда родилась". Орденоносного, можно сказать.

Видео на песню размещено в Instagram юной артистки.

"Испробовала мою новую укулеле. Обещаю почаще выкладывать песни! А пока немного @ladygaga вам в ленту, а то в последнее время почти не слышно о ней ничего", - поюморила Микелла.

"В сто раз лучше оригинала", - дали оценку подписчики.

Ранее сообщалось, что россияне устроили в Instagram Гаги пышную многодневную свистопляску с кулинарными хороводами, обвиняя артистку в том, что она увела Купера у российской актрисы и супермодели Ирины Шейк.