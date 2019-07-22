Алексей Власенко: В прыжках в воду будем вводить систему видеозаписи

Наши ватерполистки пока продолжают борьбу за медали ЧМ. Зато остальные уже вернулись домой с солидным уловом. Синхронистки выиграли девять золотых наград, прыгуны в воду - три серебряных и одну бронзовую, а также завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио-2020.

Алексей Викторович, единственную личную медаль у прыгунов в воду завоевал Александр Бондарь на 10-метровой вышке. А как себя чувствует наш олимпийский чемпион на трехметровом трамплине Илья Захаров, который пропускал этот старт из-за операции на мениске?

Алексей Власенко: Только вчера разговаривал с Захаровым. Он приходит в себя после травмы. Начал тренироваться. Даже хотел поехать на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве в начале августа. Решение оставалось за ним. Но я ему высказал свое мнение: спортсмену такого уровня не стоит выступать не на пике формы. Если будет неудача, из этого будут складываться его оценки в будущем. Илья прислушался. Он будет готовиться к отбору на Олимпийские игры. Потом целый сезон еще впереди - четыре этапа Кубка мира. У Захарова есть время подготовиться и достойно выступить в Токио.

На этом ЧМ китайцы не взяли все 13 золотых медалей только потому, что снялись с одного финала. Но, говорят, их сила не только в сложности прыжков, но и в лояльности судей. Это правда?

Алексей Власенко: Сложная система судейства и контроля за судейством, выстроенная годами, действительно существует. К примеру, если судья в обход системы не поддерживает китайских атлетов, у него нет шансов дальше работать на соревнованиях. Европейские страны объединились и попробуют эту систему сломать. На Олимпийские игры я - как председатель технического комитета ФИНА по прыжкам в воду - буду отбирать нейтральных судей, которые будут выставлять оценки независимо от того, какую страну представляет участник.

Как еще можно бороться с китайцами?

Алексей Власенко: Китайцы выполняют прекрасный вход в воду. Но это лишь 30 процентов оценки. А 70 процентов - это движение в воздухе. И, как показывает "разбор полетов", они допускают ошибки. Это их уравнивает с другими атлетами. Но судьи сегодня этого не замечают. Поэтому мы будет вводить систему видеозаписи, что уже сделали в водном поло. Думаю, мы к этому придем и в прыжках.

Российские синхронистки шутят, что они со своими победами надоели так же, как китайцы со своими. Но к нашим русалкам ведь претензий нет?

Алексей Власенко: Надо отдать должное им должное. Русские тренируются в десять раз больше, чем весь мир. Отсюда и результат. Меня постоянно спрашивают, в чем секрет нашего успеха. Они не понимают, что такое синхронное плавание в России. Тогда я им рассказываю, как открывал подмосковный турнир для детей 7-9 лет. В этом возрасте в других странах до бассейна еще не доходят. А у нас 1,5 тысячи участников. Иностранцы меня даже умоляли не развивать синхронное плавание так активно.

Чтобы сохранить хоть какую-то интригу, в программу ЧМ включили микст-дуэты. Теперь все хотят знать, станет ли этот вид олимпийским. Или это будут хайлайты, или комбинированная программа?

Алексей Власенко: Идет много обсуждений, потому что Международный олимпийский комитет (МОК) не хочет увеличивать количество дисциплин в синхронном плавании. Могу сказать так: мы за добавление в программу любых видов, но категорически против замены микст-дуэтами классических дуэтов.