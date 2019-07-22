Алексей Власенко: В прыжках в воду будем вводить систему видеозаписи

Новости

Western Union ограничила сумму заграничных переводов 09:57
Вышел трейлер готического хоррора c Евгений Цыгановым "Девятая" 09:50
На Кубани пять человек погибли в ДТП 09:46
ЦИК Украины обработал 100% протоколов с зарубежных участков 09:42
В Великобритании чайка похитила чихуахуа 09:37
Ученые нашли неизвестное наскальное изображение Будды под Красноярском 09:35
Минобороны запустило сайт о Главном военно-морском параде в Петербурге 09:34
Пять человек погибли при нападении неизвестных на бар в Акапулько 09:29
В красноярском зоопарке показали игры белых медведей 09:29
Можно ли накачать колесо при помощи огнетушителя 09:16
В Коми сошли с рельсов 23 вагона с углем 09:14
На Украине решили помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса 09:11
Видео: Су-30 ВВС Венесуэлы перехватил американского разведчика 09:11
Самолет Тюмень - Минводы вернулся в аэропорт из-за датчика шасси 09:06
Российский призер Олимпиады женился на венгерской фигуристке 08:50
У главного тренера "Динамо" во время матча случился сердечный приступ 08:28
В Приангарье беременная пассажирка "скорой" погибла в ДТП 08:06
Бывший украинский дипломат рассказал, что станет "могилой" Зеленского 07:55
УАЗ "Патриот" получит дизель от Ford Transit 07:52
Из-за бунта в исправительном центре Австралии пострадали семь человек 07:47
В Приморье оценили последствия тайфуна "Данас" 07:41
Бэйл может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира 07:01
Без дождей и тепло будет сегодня в Москве 06:51
В Китае четверо туристов стали жертвами наводнения 06:36
В Хабаровском крае во время сплава на катамаранах пропали отец и дочь 06:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россияне смогут подавать коллективные иски
Россияне смогут подавать коллективные иски
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
25 июля в "РГ" обсудят лечение гепатита
Инвалидам будет проще оформить льготы
Инвалидам будет проще оформить льготы
22.07.2019 09:23
Рубрика: Спорт

Алексей Власенко: В прыжках в воду будем вводить систему видеозаписи

Текст: Анна Козина (Кванджу)
Алексей Власенко, президент сразу трех федераций по водным видам спорта - водному поло, синхронному плаванию и прыжкам в воду, подвел итоги выступления российских спортсменов на чемпионате мира.
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС Фото: Станислав Красильников/ ТАСС
Фото: Станислав Красильников/ ТАСС

Наши ватерполистки пока продолжают борьбу за медали ЧМ. Зато остальные уже вернулись домой с солидным уловом. Синхронистки выиграли девять золотых наград, прыгуны в воду - три серебряных и одну бронзовую, а также завоевали четыре лицензии на Олимпийские игры в Токио-2020.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
Светлана Моисеева: Каждый наш промах дает китайским прыгунам силу

Алексей Викторович, единственную личную медаль у прыгунов в воду завоевал Александр Бондарь на 10-метровой вышке. А как себя чувствует наш олимпийский чемпион на трехметровом трамплине Илья Захаров, который пропускал этот старт из-за операции на мениске?

Алексей Власенко: Только вчера разговаривал с Захаровым. Он приходит в себя после травмы. Начал тренироваться. Даже хотел поехать на чемпионат Европы, который пройдет в Киеве в начале августа. Решение оставалось за ним. Но я ему высказал свое мнение: спортсмену такого уровня не стоит выступать не на пике формы. Если будет неудача, из этого будут складываться его оценки в будущем. Илья прислушался. Он будет готовиться к отбору на Олимпийские игры. Потом целый сезон еще впереди - четыре этапа Кубка мира. У Захарова есть время подготовиться и достойно выступить в Токио.

На этом ЧМ китайцы не взяли все 13 золотых медалей только потому, что снялись с одного финала. Но, говорят, их сила не только в сложности прыжков, но и в лояльности судей. Это правда?

Алексей Власенко: Сложная система судейства и контроля за судейством, выстроенная годами, действительно существует. К примеру, если судья в обход системы не поддерживает китайских атлетов, у него нет шансов дальше работать на соревнованиях. Европейские страны объединились и попробуют эту систему сломать. На Олимпийские игры я - как председатель технического комитета ФИНА по прыжкам в воду - буду отбирать нейтральных судей, которые будут выставлять оценки независимо от того, какую страну представляет участник.

Как еще можно бороться с китайцами?

Алексей Власенко: Китайцы выполняют прекрасный вход в воду. Но это лишь 30 процентов оценки. А 70 процентов - это движение в воздухе. И, как показывает "разбор полетов", они допускают ошибки. Это их уравнивает с другими атлетами. Но судьи сегодня этого не замечают. Поэтому мы будет вводить систему видеозаписи, что уже сделали в водном поло. Думаю, мы к этому придем и в прыжках.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Светлана Ромашина: Образ роковой красотки мне удался

Российские синхронистки шутят, что они со своими победами надоели так же, как китайцы со своими. Но к нашим русалкам ведь претензий нет?

Алексей Власенко: Надо отдать должное им должное. Русские тренируются в десять раз больше, чем весь мир. Отсюда и результат. Меня постоянно спрашивают, в чем секрет нашего успеха. Они не понимают, что такое синхронное плавание в России. Тогда я им рассказываю, как открывал подмосковный турнир для детей 7-9 лет. В этом возрасте в других странах до бассейна еще не доходят. А у нас 1,5 тысячи участников. Иностранцы меня даже умоляли не развивать синхронное плавание так активно.

Чтобы сохранить хоть какую-то интригу, в программу ЧМ включили микст-дуэты. Теперь все хотят знать, станет ли этот вид олимпийским. Или это будут хайлайты, или комбинированная программа?

Алексей Власенко: Идет много обсуждений, потому что Международный олимпийский комитет (МОК) не хочет увеличивать количество дисциплин в синхронном плавании. Могу сказать так: мы за добавление в программу любых видов, но категорически против замены микст-дуэтами классических дуэтов.

Спорт Виды спорта Водный спорт Чемпионат мира по водным видам спорта 2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Украине решили помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
В Чите сотрудника МЧС задержали на совещании у мэра
Орешкин считает неизбежным взрыв на рынке потребкредитов в 2021 году
Миссия США, Канады и Венгрии выполнит наблюдательный полет над Россией
В посольстве Туркменистана опровергли слухи о смерти президента страны