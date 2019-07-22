Эксперт рассказал, насколько реже стали задерживать вылеты

С 30 до 3,1 процента сократились за последние два года задержки рейсов российских авиаперевозчиков.

Сегодня, если они и происходят, то по исключительным причинам, связанным с техническими неисправностями самолетов, которые могут возникнуть у любого авиаперевозчика. Об этом "Российской газете" рассказал советник главы Ростуризма, член рабочей группы Росавиации Дмитрий Горин.

По его словам, Ростуризм ужесточил требования к перевозчикам. Если они задерживают рейсы без объективных причин более чем на 2 часа, то их чартерные программы могут быть сокращены на 10-30 процентов. Авиакомпаниям это не выгодно. К тому же у перевозчиков обязательно должны быть резервные борты из расчета один резерв на 10 самолетов.

Напомним, что сегодня в турецкую Анталью вовремя не смог вылететь самолет авиакомпании Azur Air. Изначально вылет Boeing 777 был запланирован на 2:50 по московскому времени, однако по техническим причинам его перенесли на 11:40. После посадки 536 пассажиров в 12:00 рейс вновь был отложен из-за технических неполадок. Как сообщили "РГ" в пресс-службе Azur Air, часть пассажиров были направлены за счет компании в аэропорт Внуково, откуда они должны были вылететь в Анталью другим рейсом примерно в 19.00. Но, как уточнили "РГ" в диспетчерской службе аэропорта, в итоге самолет улетел только в 20:27.

Другая часть пассажиров отправилась на отдых из Шереметьево. Им, правда, тоже пришлось ждать до вечера. Всех пассажиров задержанных рейсов своевременно обеспечивали напитками и горячим питанием.

В Анталье же порядка 500 человек ждали задержавшийся в Москве чартер, чтобы вернуться домой. В результате все пассажиры Azur Air, ожидавшие вылета в Турции, возвращались домой на трех рейсах авиакомпании.

По информации самой авиакомпании Azur Air, в июне регулярность их рейсов составила 98 процентов, в июле - показатели аналогичные. Компания является крупнейшим чартерным перевозчиком, выполняя в месяц около 2500 рейсов. Такие случаи носят единичный характер.