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Huawei все-таки оставит Android в своих смартфонах

22.07.2019,  
10:41
Текст:  Антон Благовещенский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Huawei не собирается отказываться от использования Android в качестве операционной системы для своих смартфонов. Об этом заявила старший вице-президент компании Кэтрин Чен.

По ее словам, платформа Hongmeng, которую уже успели назвать "заменой Android", предназначена для промышленных систем и различных умных устройств. Кэтрин Чен также подчеркнула, что разработка платформы началась задолго до конфликта Huawei с властями США и американскими компаниями, передает "Синьхуа".

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Чен добавила, что операционные системы для смартфонов содержат десятки миллионов строк кода, в то время как Hongmeng насчитывает только сотни тысяч строк.

Напомним, что в конце мая Министерство торговли США занесло Huawei в черный список, после чего от сотрудничества с ней отказались крупные американские компании - Google, Qualcomm и другие. В конце июня санкции частично были сняты.

Разрыв отношений с Google мог привести к тому, что новые смартфоны Huawei остались бы без фирменных сервисов Android, таких как Gmail, Google Play и других.

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