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22.07.2019 15:35
Рубрика: Экономика

Комитет одобрил законопроект о корректировке НДС

Текст: Татьяна Замахина

Комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил к принятию во втором чтении законопроект о корректировке ставки НДС.

Для плодово-ягодной продукции НДС снижается с 20 до 10%, а для пальмового масла, наоборот, повышается с 10 до 20%. Документ, вносящий изменения в Налоговый кодекс РФ, поддержал профильный комитет.

Законопроект ранее инициировали лидеры всех думских фракций во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Планируется, что Госдума рассмотрит его во втором чтении 23 июля.

Фото: iStock
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Как отметили авторы, установление пониженной ставки НДС при реализации плодово-ягодной продукции позволит отечественным производителям направить дополнительные средства на закладку новых садов и на обеспечение новых технологий.

Ко второму чтению комитет одобрил поправку о том, что льготы по НДС получат именно российские производители.

Что касается пальмового масла, то для него НДС повышается. При принятии в третьем чтении депутаты планируют указать в постановлении Госдумы, что освобождающиеся в результате средства необходимо направить на поддержку молочного животноводства. Такая рекомендация будет дана правительству РФ для подготовки проекта бюджета на 2020 год.

Отмена налоговой льготы на пальмовое масло позволит выделить на развитие молочной отрасли в РФ почти 5 миллиардов рублей, уточнил журналистам глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Налоговое законодательство Налоговая реформа
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