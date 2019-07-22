Mitsubishi объявила российские цены на семиместный Outlander

Компания Mitsubishi объявила российские цены на Outlander с семью местами. Продажи кроссовера в новой комплектации стартуют уже в августе.

Автомобиль будет доступен в двух версиях: 2.0 Intense+ 4WD и 2.4 Ultimate 4WD. Разница в цене между 5 и 7-местными салонами в одинаковых комплектациях составит 50 000 рублей.

Итак, 2.0 Intense+ 4WD стоит 2 073 000 рублей, а 2.4 Ultimate 4WD обойдется в 2 369 000 рублей.

Второй ряд оснащен сдвижными сидениями, позволяющими трансформировать салон для удобства посадки и высадки пассажиров с третьего ряда. При необходимости можно сложить сидения третьего ряда в один прием и таким образом увеличить багажник до 502 л.

Для большего удобства в 7-местной версии есть органайзер под полом багажника объемом 17 л. А для комфорта задних пассажиров спинки третьего ряда регулируются по углу наклона в двух положениях, также предусмотрены специальные места хранения. Всего в новых комплектациях стали возможны 16 вариантов трансформаций салона.

Напомним, в России цена на пятиместный переднеприводный Mitsubishi Outlander начинается от 1 699 000 рублей. Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым 146-сильным двигателем и бесступенчатым вариатором.

Купить полноприводный Outlander с аналогичным силовым агрегатом можно начиная от 1 894 000 рублей. Для модели также предлагается мотор объемом 2.4 литра и мощностью 167 л.с.

Ранее "РГ" сообщала, что обновленный Mitsubishi Pajero Sport рассекретили на фото. До премьеры внедорожника осталось совсем немного времени - новинку презентуют в Таиланде 25 июля.