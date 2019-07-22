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22.07.2019 18:36
Рубрика: В мире

На дне Балтики найден мир, погибший 10 тысяч лет назад

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Совместная миссия польских и литовских ученых изучила 10-тысячелетние остатки леса, затонувшего в районе поселка Юодкранте близ Клайпеды на территории Литвы.

Об исследовании рассказывает Science in Poland. По мнению ученых, затонувший лес был достаточно густым. Он исчез под водой в завершающей фазе Ледникового периода, когда Балтийское море только формировалось в результате отступления ледникового щита.

Фото: Mira Fricke / Science in Poland
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Экспедицию провели специалисты Национального морского музея в Гданьске и Клайпедского университета. Их целью была подготовка фотограмметрической документации находок. Исследователи сделали около трех тысяч подводных фотографий, которые будут использованы для создания трехмерных моделей затонувших деревьев.

Сообщается, что в экспедиции приняла участие шхуна Brabander Клайпедского университета. Польские археологи также протестировали новый калибровочный набор, который позволяет более точно масштабировать и идентифицировать объекты на подводных снимках.

"Затерянный мир" расположен на дне Балтийского моря вблизи поселка Юодкранте. Возраст деревьев оценивается в 9-10 тысяч лет. Они были обнаружены при сканировании морского дна литовскими археологами, которые затем запросили помощь у коллег из Польши.

По мнению экспертов, морской район, в котором находится затонувший лес, может дать новую информацию о жизни людей в конце Ледникового периода. Ученые считают, что этот район был заселен в то время. Поэтому исследователи надеются обнаружить следы присутствия человека.

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