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Рубрика: В мире

Пенс пообещал отправить американских астронавтов на Луну и оставить там

Вице-президент США Майк Пенс. Фото: AP Photo/John Raoux Вице-президент США Майк Пенс. Фото: AP Photo/John Raoux
Вице-президент США Майк Пенс. Фото: AP Photo/John Raoux

В 2024 году США планируют отправить астронавтов на Луну и оставить их там на некоторое время. Об этом заявил вице-президент Майк Пенс в интервью телеканалу CBS.

Фото: AP Photo/Andrew Harnik
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

"На этот раз, когда мы полетим на Луну, мы не осуществим визит - мы останемся на ней". Пенс подчеркнул, что Вашингтон привержен этой цели, а полученный при этом опыт в дальнейшем поможет отправить человека на Марс, пишет РИА Новости.

По словам Пенса, это одна из причин, почему США стремятся возвратить американских астронавтов на Луну через пять лет и затем уже полететь на Марс. Он также выразил уверенность, что США смогут осуществить высадку человека на красную планету еще на его веку.

Ранее появилась информация о том, что администрация США начала подготовку к полетам автоматических аппаратов и пилотируемых кораблей к Луне в рамках программы "Артемида". Напомним, американские специалисты планируют осуществить высадку на Луну в 2024 году и отправить астронавтов к Марсу ориентировочно в середине 2030-х годов.

Фото: Владимир Сергеев/РИА Новости
США хотят защитить американские артефакты на Луне

Однако, по мнению директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства Джима Брайденстайна, американцы уже вернулись бы на Луну, а также высадились бы на поверхность Марса, если бы не вопросы, связанные с финансированием. По его словам, космические проекты финансируются недостаточно, что ставит под вопрос миссию на Луну через пять лет.

Такое же мнение высказала газета The Washington Post, отметив, что американцы могут не вернуться на Луну из-за проблем с финансированием миссии, разработкой тяжелой ракеты для полета и космических скафандров для высадки на лунный грунт. Издание сомневается, что США удастся реализовать программу "Артемида".

В мире США Общество Космос
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