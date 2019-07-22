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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Фигурантку по делу о хищениях в Нота-банке суд освободил из под стражи

Текст: Владимир Полетаев
Мосгорсуд рассмотрел жалобу на приговор Ларисе Марчуковой - сестре бывшего директора департамента финансового анализа Нота-банка Галины Марчуковой.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Обе они в составе группы проходили по делу о хищениях в Нота-банке 350 миллионов рублей. Останкинский районный суд Москвы в мае назначил Ларисе Марчуковой три года и три месяца колонии общего режима со штрафом 700 тысяч рублей. Ее дело было заслушано в особом порядке, что предполагает полное признание подсудимой вины без исследования доказательств. Она признана виновной в подстрекательстве и пособничестве в хищении денег вкладчика Нота-банка.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Мосгорсуд же отпустил Ларису Марчукову из-под стражи. Но приговор не изменил. В постановлении суда записано, что время ее содержания под домашним арестом необходимо зачесть из расчета один день за один день в колонии, а один день под стражей - за полтора дня в колонии. В связи с этим наказание считается отбытым, а Марчукову освободили сегодня из-под стражи в зале суда.

Все остальные фигуранты дела отбывают наказания. Экс-глава банка Дмитрий Ерохин осужден за хищение более 2 млрд рублей вкладчиков Нота-банка на 8,5 лет колонии, его брат Вадим - на 6 лет, гадалка Нона Михай за подстрекательство руководства банка к хищению приговорена к 3,5 годам колонии. Как установил суд, председатель правления Нота-банка Ерохин по сговору с Галиной Марчуковой при пособничестве ее сестры Ларисы и их знакомой Михай присвоил 350 млн рублей. По его указанию деньги в 2015 году под видом оплаты за фиктивную поставку товаров были перечислены на счет подконтрольной соучастникам фирмы-однодневки и затем похищены.

Разговоры Ларисы Марчуковой с гадалкой Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. По данным следствия, полковник МВД России Дмитрий Захарченко, будучи хорошо знаком с Галиной Марчуковой (все они из Ростовской области), предупредил ее о проводимых оперативно-розыскных мероприятиях и предстоящем задержании, а также взял у нее на временное хранение часть похищенных из банка денег. Как сообщал источник в правоохранительных органах, изъятые у Захарченко 8,5 млрд рублей в разной валюте являются частью похищенных у банка средств. В рамках сделки со следствием Галина Марчукова помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей и дала показания, изобличающие Дмитрия Захарченко и других фигурантов дела.

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