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22.07.2019 18:50
Рубрика: Российский автопром

УАЗ опроверг информацию о переносе производства из Ульяновска

Текст: Юрий Зубко

УАЗ не будет переносить производство в Татарстан. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе компании.

Ранее Drom.ru сообщил о возможном переносе выпуска УАЗ "Патриот" из Ульяновска на завод СП Ford Sollers в Елабуге. Неназванные источники издания утверждали, что, якобы, в переносе производства "Патриота" в Татарстан заинтересован лично президент СП Ford Sollers Адиль Ширинов. Это позволило бы улучшить качество сборки, так как на заводе в Елабуге более современное оборудование, чем в Ульяновске. Но УАЗ эту информацию опроверг.  

Фото: Пресс-служба УАЗа
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Напомним, Ульяновский автозавод намерен выпустить аналог внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. "Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020". Внедорожник станет гораздо более современным, с другой рамой, подвесками и перепроектированным кузовом. 

По оптимистичным прогнозам, новый автомобиль увидит свет уже в 2020 году. Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Сегодня стало известно, что УАЗ "Патриот" получит дизель от Ford Transit. Речь идет о Duratorq объемом 2.2 литра. Этот мотор представлен в нескольких вариантах мощности: 100, 125, 136 л.с. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, доступны варианты с полным приводом.

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#УАЗ