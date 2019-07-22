УАЗ опроверг информацию о переносе производства из Ульяновска

УАЗ не будет переносить производство в Татарстан. Об этом "РГ" заявили в пресс-службе компании.

Ранее Drom.ru сообщил о возможном переносе выпуска УАЗ "Патриот" из Ульяновска на завод СП Ford Sollers в Елабуге. Неназванные источники издания утверждали, что, якобы, в переносе производства "Патриота" в Татарстан заинтересован лично президент СП Ford Sollers Адиль Ширинов. Это позволило бы улучшить качество сборки, так как на заводе в Елабуге более современное оборудование, чем в Ульяновске. Но УАЗ эту информацию опроверг.

Напомним, Ульяновский автозавод намерен выпустить аналог внедорожника Toyota Land Cruiser Prado. "Патриот" ждет самая глубокая в истории модели модернизация в рамках проекта "УАЗ Патриот-2020". Внедорожник станет гораздо более современным, с другой рамой, подвесками и перепроектированным кузовом.

По оптимистичным прогнозам, новый автомобиль увидит свет уже в 2020 году. Помимо внедорожника, УАЗ построит на новой платформе целое семейство автомобилей - пикап, монокэб и фургончик.

Сегодня стало известно, что УАЗ "Патриот" получит дизель от Ford Transit. Речь идет о Duratorq объемом 2.2 литра. Этот мотор представлен в нескольких вариантах мощности: 100, 125, 136 л.с. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, доступны варианты с полным приводом.