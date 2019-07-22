УАЗ "Патриот" получит дизель от Ford Transit

Обновлённый УАЗ "Патриот", как сообщает бельгийский дилер марки, получит не только рестайлинговую внешность, но и изменённую конструкцию рамы, что сделает кооперацию с Ford Sollers более эффективной.

Новая конструкция позволит установить на внедорожник фордовский дизельный двигатель Duratorq объёмом 2.2 литра, которым укомплектованы, например, коммерческие модели Transit. На них дизель представлен в нескольких вариантах мощности: 100, 125, 136 л.с. В паре с двигателем работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, доступны варианты с полным приводом.

Напомним, в ближайшее время УАЗ выведет на рынок "Патриот" с 6-ступенчатым "автоматом" Punch Powertrain (Франция). Внедорожник получит модернизированный бензиновый двигатель ЗМЗ Про с прежними техническими характеристиками: мощность 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм. По предварительной информации, серийное производство УАЗ "Патриот" с АКП стартует в сентябре 2019 года.

Цена на "Патриот" со 150-сильным мотором и механической коробкой передач начинается от 809 900 рублей. Можно предположить, что версия с "автоматом" окажется на 50-70 тысяч рублей дороже.