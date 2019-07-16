УАЗ показал первое фото "Патриота" с "автоматом"

Ожидается, что в скором времени состоится премьера УАЗ "Патриот" с автоматической коробкой передач. И в преддверии этого события Ульяновский автозавод решил приоткрыть завесу тайны над новинкой, показав первое официальное фото двухпедальной версии внедорожника.

На снимке виден педальный блок, но не показан селектор выбора режима движения. Напомним, ранее "Российская газета" публиковала изображения рычага коробки передач "Патриота" с "автоматом". Тогда же были названы сроки начала производства новинки: по предварительной информации, это случится в сентябре текущего года.

На днях УАЗ официально подтвердил, что на "Патриот" с АКП будет устанавливаться модернизированный двигатель ЗМЗ Про объёмом 2.7 литра с новой системой охлаждения. Технические характеристики не изменились: мощность - 150 л.с., крутящий момент - 235 Нм.

В настоящее время УАЗ находится на завершающей стадии подготовки к производству новинки. Заволжский завод двигателей сможет выпускать порядка 10 тысяч моторов под "автомат" в год, а на освоение проекта потребовалось 100 миллионов рублей.

Цена на УАЗ "Патриот" со 150-сильным бензиновым двигателем и механической коробкой передач начинается от 809 900 рублей.