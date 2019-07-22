В Оренбуржье при тушении пожара погиб сотрудник МЧС

При тушении степного пожара в Оренбуржье погиб водитель пожарно-спасательной части (ПСЧ) №33 по охране города Ясный Александр Стаценко.

Как сообщило Главное управление МЧС по региону, трагедия произошла в ходе борьбы с огнем, подступавшем к селу Акжарскому.

Напомним, что в сигнал о возгорании сухой травы на территории Ясненского городского округа поступил утром в воскресенье. В связи с порывистым ветром - до 19 метров в секунду - пламя распространялось стремительно. Лишь благодаря грамотным действиям пожарным удалось остановить огонь на подступах к населенному пункту, не допустив распространения на жилые дома.

На одном из участков борьбу со стихией вел и Александр Стеценко.

- Работая на пожаре в сложнейших условиях без перерыва на протяжении длительного времени, Александр Васильевич трагически погиб, - уточнили в ведомстве. - Для нас это невосполнимая утрата.

Руководство и весь личный состав ГУ МЧС России по Оренбургской области выражают искренние соболезнования родным и близким погибшего.