Количество пострадавших в ДТП под Омском возросло до 12

В результате лобового ДТП в Омском районе два человека погибли, двенадцать получили тяжелые травмы.

- Шестеро взрослых пострадавших доставлены в БСМП №1, все они находятся в тяжелом состоянии, - сообщила "РГ" представитель минздрава Омской области Анна Никитенко. - Шестеро детей-пассажиров госпитализированы в Детскую городскую больницу №3 также с тяжелыми травмами. Одного ребенка уже готовят к экстренной операции.

Напомним, серьезное ДТП произошло сегодня около двух часов дня, на 829 километре трассы Челябинск-Новосибирск, в районе села Морозовка Омского района. Водитель, управляющая автомобилем Nissan Pathfinder, при повороте налево врезалась в автомобиль Renault Logan, двигавшийся во встречном направлении.

Водитель и пассажирка Renault Logan скончались до приезда "скорой помощи". Еще три пассажира, среди которых девятилетняя девочка, получили ранения. В салоне автомобиле Nissan Pathfinder помимо водителя находились три взрослых пассажира и пятеро детей в возрасте от двух до девяти лет. Из машины их пришлось доставать при помощи спасателей.

В настоящее время причины ДТП выясняют следователи. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.