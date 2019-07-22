Смог от красноярских пожаров дошел до Омска и Барнаула

Воздушные массы принесли дым от горящих лесов в Красноярском крае в Омскую область и Алтайский край.

Жители Барнаула жалуются на смог и сильный запах гари. Обстановка в городе начала ухудшаться еще в воскресенье, 21 июля.

- Ветер приносит дым из соседних регионов со сложной лесопожарной обстановкой, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю. - По данным наблюдений Центра гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае превышение предельно допустимых концентрация вредных веществ в атмосферном воздухе не зафиксировано.

В Омске "сизая дымка" появилась сегодня утром. Однако, по словам синоптиков, превышения углекислого газа и взвешенных веществ в атмосфере в регионе также не зарегистрировано. Спасатели рекомендуют горожанам минимизировать время пребывания на улице, плотно закрывать окна и двери в домах, больше пить, использовать защитные маски и ограничить физическую активность.

- По предварительному прогнозу Среднесибирского УГМС обстановка с задымлением может продержаться до 24 июля, - сообщает ГУ МЧС России по Омской области.

Напомним, в настоящий момент на территории Красноярского края действуют более 100 очагов лесных пожаров на общей площади не менее 450 тысяч гектаров. Из-за изменения направления ветра дымовой шлейф распространяется практически по всем регионам Сибирского федерального округа. Вчера смог был зафиксирован в Новосибирской и Томской областях, в Кузбассе и в Республике Хакасия.