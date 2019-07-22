Главы центробанков РФ и Беларуси обсудили экономическое сотрудничество

Финансовые институты Союзного государства под особым контролем держат экономическую ситуацию в обеих странах. Об этом эксперты судят и по итогам очередного заседания на прошедшей неделе Межбанковского валютного совета России и Беларуси, на котором был обсужден и ход реализации денежно-кредитной политики РБ и РФ в текущем году, информирует БЕЛТА.

Участники встречи, которая состоялась в Петрозаводске с участием председателя правления нацбанка Беларуси Павла Каллаура и председателя Центрального банка России Эльвиры Набиуллиной, обсудили механизмы регулирования и надзора финансовой сферы, состояние банковских систем двух стран, обменялись информацией по актуальным вопросам текущей деятельности своих структур.

Межбанковский валютный совет двух государств, уточняет агентство, создан почти 20 лет назад - в ноябре 1999 года. Его основными задачами являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.