Найден дом апостола Петра

Shrine to Apostle Peter unearthed: Israeli archaeologist— blakandblack (@BlakandBlack) 19 июля 2019 г.
Excavations in Israel's Galilee have uncovered remains of an ancient church said to mark the home of the apostles Peter and Andrew, the dig's archaeological director said Friday.https://t.co/jC2diz14zv via @AlMonitor
Израильские археологи в ходе проведения раскопок в Галилее обнаружили руины древней византийской церкви, которая, вероятно, была возведена на месте дома апостолов Петра и Андрея.
Об открытии сообщает Archaeology News Network. Археологические раскопки были проведены недалеко от Галилейского моря на месте, где располагалась рыбацкая деревня Вифсаида.
Согласно Евангелию от Иоанна в ней родились апостолы Петр и Андрей. Как сообщил руководитель экспедиции Мордехай Авиам из Кинеретского академического колледжа, полученные результаты согласуются с данными раскопок, проведенных ранее в соседнем Эль-Арахе.
Ученые считают, что нашли не только место расположения Вифсаиды, но и место, где располагался дом апостолов. По их мнению, на это указывают остатки византийской церкви, найденные в ходе раскопок.
Около 725 года ее посетил, а затем и описал баварский епископ Айштета Виллибальд. Он и указал, что церковь была построена на месте дома Петра и Андрея.
Что касается Вифсаиды, то ее местоположение было описано еще в I веке нашей эры римским историком Флавием Иосифом Флавием. По словам Авиама, обнаруженная церковь соответствует описанию Виллибальда, а место ее расположения соответствует описанию Флавия.
"На данный момент мы раскопали только одну треть объекта, но уже точно знаем, что это была византийская церковь, - говорит Авиам. - На это указывает планировка сооружения, обнаруженные в ней византийские даты, типичные мозаичные полы и другое".
По его словам, между Капернаумом и Курси есть только одно место, соответствующее описанию Виллибальда, сделанному в VIII веке.
"И мы его нашли", - резюмирует Авиам.