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22.07.2019 18:38
Рубрика: В мире

Найден дом апостола Петра

Текст: Денис Передельский

Израильские археологи в ходе проведения раскопок в Галилее обнаружили руины древней византийской церкви, которая, вероятно, была возведена на месте дома апостолов Петра и Андрея.

Об открытии сообщает Archaeology News Network. Археологические раскопки были проведены недалеко от Галилейского моря на месте, где располагалась рыбацкая деревня Вифсаида.

Фото: pixabay.com
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Согласно Евангелию от Иоанна в ней родились апостолы Петр и Андрей. Как сообщил руководитель экспедиции Мордехай Авиам из Кинеретского академического колледжа, полученные результаты согласуются с данными раскопок, проведенных ранее в соседнем Эль-Арахе.

Ученые считают, что нашли не только место расположения Вифсаиды, но и место, где располагался дом апостолов. По их мнению, на это указывают остатки византийской церкви, найденные в ходе раскопок.

Около 725 года ее посетил, а затем и описал баварский епископ Айштета Виллибальд. Он и указал, что церковь была построена на месте дома Петра и Андрея.

Что касается Вифсаиды, то ее местоположение было описано еще в I веке нашей эры римским историком Флавием Иосифом Флавием. По словам Авиама, обнаруженная церковь соответствует описанию Виллибальда, а место ее расположения соответствует описанию Флавия.

"На данный момент мы раскопали только одну треть объекта, но уже точно знаем, что это была византийская церковь, - говорит Авиам. - На это указывает планировка сооружения, обнаруженные в ней византийские даты, типичные мозаичные полы и другое".

По его словам, между Капернаумом и Курси есть только одно место, соответствующее описанию Виллибальда, сделанному в VIII веке.

"И мы его нашли", - резюмирует Авиам.

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