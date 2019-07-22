Найден дом апостола Петра

Shrine to Apostle Peter unearthed: Israeli archaeologist



Excavations in Israel's Galilee have uncovered remains of an ancient church said to mark the home of the apostles Peter and Andrew, the dig's archaeological director said Friday.https://t.co/jC2diz14zv via @AlMonitor — blakandblack (@BlakandBlack) 19 июля 2019 г.

Израильские археологи в ходе проведения раскопок в Галилее обнаружили руины древней византийской церкви, которая, вероятно, была возведена на месте дома апостолов Петра и Андрея.

Об открытии сообщает Archaeology News Network. Археологические раскопки были проведены недалеко от Галилейского моря на месте, где располагалась рыбацкая деревня Вифсаида.

Согласно Евангелию от Иоанна в ней родились апостолы Петр и Андрей. Как сообщил руководитель экспедиции Мордехай Авиам из Кинеретского академического колледжа, полученные результаты согласуются с данными раскопок, проведенных ранее в соседнем Эль-Арахе.

Ученые считают, что нашли не только место расположения Вифсаиды, но и место, где располагался дом апостолов. По их мнению, на это указывают остатки византийской церкви, найденные в ходе раскопок.

Около 725 года ее посетил, а затем и описал баварский епископ Айштета Виллибальд. Он и указал, что церковь была построена на месте дома Петра и Андрея.

Что касается Вифсаиды, то ее местоположение было описано еще в I веке нашей эры римским историком Флавием Иосифом Флавием. По словам Авиама, обнаруженная церковь соответствует описанию Виллибальда, а место ее расположения соответствует описанию Флавия.

"На данный момент мы раскопали только одну треть объекта, но уже точно знаем, что это была византийская церковь, - говорит Авиам. - На это указывает планировка сооружения, обнаруженные в ней византийские даты, типичные мозаичные полы и другое".

По его словам, между Капернаумом и Курси есть только одно место, соответствующее описанию Виллибальда, сделанному в VIII веке.

"И мы его нашли", - резюмирует Авиам.