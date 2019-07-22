В Коми из-за схода вагонов введен режим ЧС

В Сосногорском районе Республики Коми введен режим чрезвычайной ситуации в связи со сходом 23 железнодорожных грузовых вагонов на станции Керки.

Как сообщили в администрации Сосногорского района, режим ЧС введен для эффективного взаимодействия всех служб. Напомним, происшествие произошло 22 июля примерно в 03.00 на участке, расположенном с 1593 км 9-го пикета по 1594 км 1-го пикета перегона "Сосногорск-Кожва".

После схода вагонов движение поездов на данном участке пути было приостановлено, пострадавших к счастью, нет. В районе ЧС сотрудники межрайонного отдела полиции организовали охрану общественного порядка и сопровождение техники, следующей на место аварии.

"Организован учет пассажиров на промежуточных станциях Ираель, Малая Пера, Вис, Керки и Сосногорск, в том числе проводится сбор сведений о количестве детей и граждан с хроническими заболеваниями, - сообщили в администрации Сосногорского района. - Организованы ремонтно-восстановительные работы по восстановлению сообщения поездов по железнодорожным путям".

Кроме того, определены места под пункты временного размещения пассажиров. В случае необходимости людей разместят в сосногорской средней школе №3 и физкультурно-оздоровительном комплексе.

Также на промежуточной станции Ираель организована работа медпункта. По словам зампреда правительства Республики Коми Константина Лазарева, более 400 пассажиров поездов, следовавших с севера на юг, были автобусами направлены на станцию Сосногорск.

Пассажиры поездов, которые следуют с юга на север, будут доставлены в сторону Воркуты.

"Маломобильные пассажиры также направлены в Сосногорск. Нуждающимся была оказана медицинская помощь", - отметил Константин Лазарев.

Тем временем, Сыктывкарским следственным отделом Северо-Западного СУ СК на транспорте проводится доследственная проверка по факту схода с рельсов 23 грузовых вагонов.

Как сообщили в ведомстве, в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта).

"На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в Северо-Западном СУ СК на транспорте. - Проводятся проверочные и оперативные мероприятия, направленные на установление обстоятельств, а также причин и условий, способствовавших произошедшему, устанавливается ущерб".

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.