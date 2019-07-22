Как Краснодар справляется с последствиями удара стихии

В Краснодаре завершается ликвидация последствий обильных ливней: менее чем за сутки здесь выпала месячная норма дождя. По словам участников состоявшегося в мэрии совещания, на всех проблемных участках работают коммунальные службы, задействована спецтехника. Общественный транспорт ходит в обычном режиме.

По информации пресс-службы муниципалитета, мэр Евгений Первышов поставил задачу перед коммунальными службами до конца дня полностью откачать воду с затопленных участков.

По словам градоначальника, проведенное обследование показало, что дождевая канализация в городе находилась в неработоспособном состоянии, многие коллекторы и ливнеприемники забиты илом и грязью. Чтобы исправить ситуацию, была создана муниципальная служба по содержанию ливневой канализации.

- Сейчас мы точно понимаем, насколько колоссальный объем работы по очистке и содержанию ливневки предстоит провести в Краснодаре, чтобы привести в порядок эту систему, - отметил Евгений Первышов. - Новая служба работает с июня, и очевидно, что ее создание - своевременное и необходимое решение. Постоянно поступают заявки от жителей с просьбой расчистить ливневую канализацию на внутридворовых территориях. Помимо этого, нужно приводить в порядок десятки километров магистральных сетей. И сделать все нужно - за год, максимум полтора. Именно поэтому службу будем расширять.

Сейчас в муниципальной службе по содержанию ливневой канализации, созданной при МКУ "Центр мониторинга транспорта и дорожного движения", - шесть единиц техники и 16 специалистов. В сентябре планируется взять на работу еще две бригады (в каждой из них восемь человек), что, по мнению властей, позволит перейти на круглосуточный режим работы и значительно ускорить темпы расчистки канализации.