В Крыму работу лагеря приостановили из-за отравления детей

В Крыму приостановлена работа детского оздоровительного лагеря "Берег", расположенного в Алуште. Десять детей там были госпитализированы из-за отравления.

По данным Роспотребнадзора, 20 июля в ведомство поступила информация о случаях заболевания острой кишечной инфекцией в этом лагере. На место выехали специалисты педиатрического и инфекционного профиля из алуштинской городской больницы и представители министерства здравоохранения РК.

Медицинский осмотр прошли 652 ребенка, в результате диагноз острый гастроэнтерит установлен 16 детям, по показаниям 10 госпитализированы, остальные шесть переданы для амбулаторного наблюдения и лечения по месту жительства. По состоянию на 12 часов 22 июля из стационара выписаны все дети.

Источник инфекции устанавливается. В связи с выявленными нарушениями санитарного законодательства на пищеблоке работа лагеря временно приостановлена. Дети из лагеря вернулись домой.

Кстати

Как сообщалось ранее, 51 ребенок из лагеря "Лучистый" (поселок Заозерное) были госпитализированы с признаками острого пищевого отравления. Причиной массового недомогания детей стал норовирус. Все дети уже выписаны из больницы и отправлены домой в Татарстан.