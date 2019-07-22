Замгубернатора Севастополя Илья Пономарев отправлен в отставку

Первый вице-губернатор Севастополя Илья Пономарев досрочно освобожден от должности. Об этом в понедельник на аппаратном совещании сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

- В пятницу попросил Илью Пономарева уйти в отставку досрочно, до формирования правительства, - заявил Развожаев. - Поэтому пока департаменты, подведомственные Илье Вячеславовичу, замыкаются напрямую на меня.

Он будет лично согласовывать все принимаемые ими решения.

Ранее Развожаев говорил, что новую команду правительства Севастополя сформирует в течение месяца.

Илья Пономарев работал в правительстве Севастополя с лета 2016 года, входил в команду экс-губернатора Дмитрия Овсянникова. Курировал работу департаментов финансов, капитального строительства, архитектуры и градостроительства, Госстройнадзора и управления охраны объектов культурного наследия, отвечал на реализацию ФЦП.