РФ ответит на возможные санкции за выдачу паспортов жителям Донбасса

Данилюк заявил, что власти страны могут ввести санкции, а также принять меры для усложнения процесса выдачи жителям Донбасса российских паспортов.

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек назвал такие заявления "особым цинизмом по отношению к собственным гражданам. Это означает "обстреливать, блокировать и возмущаться тем, что сосед поделился с ними куском хлеба", заметил парламентарий.

В комментарии RT он напомнил, что Украина "выбросила из головы" Минские соглашения и не собиралась их исполнять.

В Совфеде же уверены, что Россия примет ответные меры на возможные санкции Украины за выдачу паспортов РФ жителям Донбасса. Как заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов, РФ в любом случае продолжит выдавать паспорта, ведь это суверенное право нашей страны и добровольное желание граждан ДНР и ЛНР.

По его словам, Россия с равным успехом может предоставить такой режим для граждан любого другого государства или его частей. А "для граждан Донбасса это возможность получить защиту и социальную поддержку, которой они лишены в собственном государстве", добавил сенатор.

"А санкции - дело пустое. Ответим", - заключил политик.