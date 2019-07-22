Слух: Новые iPhone 2020 получат экраны с частотой 120 Гц

В новых iPhone 2020 года могут появиться экраны с частотой до 120 Гц. Об этом пишет один из инсайдеров в своем Twitter.

По словам Ice Univerce, Apple ведёт переговоры с Samsung и LG о поставках новых дисплеев для своих смартфонов. При этом у экранов будет вариабельная частота кадров - от 60 до 120 Гц. Пользователи смогут самостоятельно выбрать этот параметр в настройках экрана, как на ПК.

Стоит отметить, что Apple не будет пионером в этом направлении. Подобные экраны ряд производителей давно использует в своих смартфонах, чаще они встречаются в игровых моделях.

В свете анонсированного недавно игрового сервиса Arcade выпуск "игровых" iPhone выглядит вполне перспективным. Останется поработать над аккумуляторами и оптимизацией расхода заряда - в этом компании поможет помогает бывший вице-президент Samsung.