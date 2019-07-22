У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Слух: Новые iPhone 2020 получат экраны с частотой 120 Гц

Текст:   Владимир Болотин
22.07.2019,  
18:04
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В новых iPhone 2020 года могут появиться экраны с частотой до 120 Гц. Об этом пишет один из инсайдеров в своем Twitter.

По словам Ice Univerce, Apple ведёт переговоры с Samsung и LG о поставках новых дисплеев для своих смартфонов. При этом у экранов будет вариабельная частота кадров - от 60 до 120 Гц. Пользователи смогут самостоятельно выбрать этот параметр в настройках экрана, как на ПК.

Huawei все-таки оставит Android в своих смартфонах
Xiaomi показала дешевый смартфон Redmi с 64-мегапиксельной камерой

Стоит отметить, что Apple не будет пионером в этом направлении. Подобные экраны ряд производителей давно использует в своих смартфонах, чаще они встречаются в игровых моделях.

В свете анонсированного недавно игрового сервиса Arcade выпуск "игровых" iPhone выглядит вполне перспективным. Останется поработать над аккумуляторами и оптимизацией расхода заряда - в этом компании поможет помогает бывший вице-президент Samsung.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
смартфоны
Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Врачи оценили состаривающее приложение FaceApp 20.07.2019
Apple
Фото: Sleeba Paul/Twitter
Лучше чем FaceApp. Нейросети научились делать из фото произведения искусства 19.07.2019
Apple показала новые эмодзи из iOS 13 17.07.2019
Apple может сменить логотип 17.07.2019
iPhone
Фото: EA
"Одолжите нам свои мозги". Plants vs. Zombies 3 уже можно скачать 19.07.2019
Сколько будут стоить iPhone нового поколения 11.07.2019
Apple сменит Samsung на китайского поставщика OLED-экранов 10.07.2019